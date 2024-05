Wettervorhersage für Consell, Mallorca: 12.05.2024 bis 19.05.2024

7-Tage Wettertrend für Consell auf Mallorca

Das Wetter in Consell, einem idyllischen Ort auf Mallorca, zeigt sich in der kommenden Woche von seiner abwechslungsreichen Seite: von milden Temperaturen über leichte Regenschauer bis hin zu strahlendem Sonnenschein. Erfahren Sie hier, welche Wetterbedingungen Sie zwischen dem 12. Mai und 19. Mai 2024 erwarten können.

Wetterüberblick für die Woche vom 12. Mai bis 19. Mai

Zu Beginn der Woche begrüßt uns Consell mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 27°C, begleitet von einem leichten Wind von 3 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 25%. Am Nachmittag können wir die Aussicht unter aufgelockerten Wolken genießen, bevor sich der Tag mit einem traumhaften Sonnenuntergang um 18:53 Uhr dem Ende neigt.

Weather Continues with Warm Temperatures & Patchy Clouds

Der folgende Tag, der 13. Mai, verspricht ähnlich mildes Wetter mit Höchsttemperaturen von 28°C. Der Wind frischt leicht auf 4 km/h auf, während der Luftdruck etwas sinkt. Die Wolken bleiben bestehen, aber Regen ist nicht in Sicht, was den Tag perfekt für Outdoor-Aktivitäten macht.

Mid-Week Weather Shift: Light Rain Expected

Mitte der Woche erwartet uns ein Wechsel im Wettergeschehen. Am 14. Mai ziehen Regenwolken auf und bescheren uns leichte Regenschauer bei einer Temperatur von 26°C. Mit einem Wind von 4 km/h und einer ansteigenden Luftfeuchtigkeit von 47% sollten die Bewohner und Besucher von Consell ihre Regenschirme bereithalten.

Refreshing Rainfall and Cozy Evenings Ahead

In den darauf folgenden Tagen, speziell dem 15. und 16. Mai, hält sich das unbeständige Wetter weiterhin. Mit Temperaturen um 23°C und anhaltendem leichten Regen bietet sich die Chance, die Natur Mallorcas in ihrem erfrischten Glanz zu bewundern. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant und die Luftfeuchtigkeit steigt auf bis zu 55%.

Return of the Sun: Clear Skies to Close the Week

Am 17. Mai kehrt der Sonnenschein wieder zurück, womit sich der Himmel über Consell klärt. Die Tagestemperatur erreicht angenehme 25°C bei einem leichten Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 5 km/h. Das trockene und klare Wetter hält bis zum 18. Mai an, bevor jedoch am 19. Mai neue Regenschauer für Abwechslung sorgen.

Ausblick auf das Wochenende in Consell

Das Wochenende in Consell verspricht eine Mischung aus Wolken und gelegentlichem Regen bei stetigen Temperaturen um die 27°C. Der Sonnenaufgang am meisten Sammeltag ist bereits um 4:31 Uhr, und der Sonnenuntergang kann um 18:59 Uhr bewundert werden. Es bleibt jedoch empfehlenswert, immer einen Regenschirm griffbereit zu halten, da leichter Regen die Pläne schnell ändern kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:29:19. +++