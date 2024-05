Wettervorhersage für Esporles: Bewölkt mit Lichtblicken und leichten Regenschauern (12.05.24 - 19.05.24)

Wettertrend für die Woche vom 12. Mai bis 19. Mai 2024 in Esporles, Mallorca

Die malerische Landschaft von Esporles auf Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche mit einem Wechselspiel aus Wolken, Sonnenschein und gelegentlichen Regenschauern. Für alle Wetterbegeisterten und diejenigen, die ihre Aktivitäten im Freien planen möchten, bieten wir einen ausführlichen Überblick über das Wetter in Esporles für die nächsten sieben Tage.

Milde Temperaturen und bewölkte Aussichten

Am 12. Mai 2024 und 13. Mai 2024 erwartet die Einwohner und Besucher von Esporles ein ähnliches Wetterbild. Mit Temperaturen um die 20°C und einer leichten Brise von 2 bis 4 km/h ist es angenehm mild. Der Himmel bleibt größtenteils durch zerbrochene Wolken bedeckt, was jedoch gelegentliche sonnige Durchblicke erlaubt. Der Feuchtigkeitsgehalt liegt bei moderaten 52 bis 55%, während der Luftdruck Werte um 1013 bis 1017 hPa aufzeigt.

Sanfter Regen kühlt die Mittwochsstimmung ab

Die Mitte der Woche bringt eine Wendung mit sich, beginnend am 14. Mai 2024. Eine Kaltfront zieht auf, und es kommt zu leichtem Regen, der sich bis zum 16. Mai 2024 fortsetzt. Die Temperaturen sinken leicht auf 18 bis 19°C, was von zeitweiligem Nieselregen begleitet wird. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf bis zu 74%.

Sonnige Aussichten gegen Ende der Woche

Eine deutliche Verbesserung des Wetters ist für den 17. Mai 2024 zu verzeichnen. Mit einem klaren Himmel und behaglichen 20°C wird es ein perfekter Tag, um die Natur zu genießen. Trotz der Rückkehr der überwiegend bedeckten Wolkendecke am 18. Mai 2024, bleibt es mit 19°C angenehm warm.

Wochenabschluss mit erneuten Niederschlägen

Das Wochenende schließt mit wechselhafter Witterung ab. Am 19. Mai 2024 zeigt sich das Wetter mit leichtem Regen bei Temperaturen um 20°C. Ideal, um sich in ein gemütliches Café zurückzuziehen oder eine der vielen überdachten Attraktionen in Esporles zu besuchen.

Diese Woche bietet also insgesamt eine Mischung aus milden Temperaturen und gelegentlichen Regenschauern, mit einigen sonnigen Momenten - perfekt, um das vielfältige Angebot von Esporles zu genießen.

Erleben Sie den Frühling auf Mallorca in seiner ganzen Pracht und bleiben Sie dank unserer Wetterprognosen immer auf dem Laufenden.

