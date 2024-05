Wettervorhersage Lloseta: Trend für die nächsten 7 Tage vom 12.5.2024 bis 19.5.2024 (12.5.2024)

Wettertrend für Lloseta: Sonne, Wolken und leichter Regen

Die Bewohner und Besucher von Lloseta können sich in der nächsten Woche auf eine Vielfalt an Wetterbedingungen einstellen. Beginnend mit teilweise bewölkten Himmeln und milden Temperaturen, zeigt sich das Wetter in Lloseta über die Woche hinweg von einer wechselhaften Seite mit vereinzelten Regenschauern, bevor es sich wieder aufklart. Für Ausflüge und Freizeitaktivitäten sollten daher entsprechende Vorkehrungen getroffen werden.

Die Wetterlage im Detail

Sonntag, 12. Mai 2024: Es erwartet uns ein überwiegend sonniger Tag mit wenigen Wolken am Himmel und einer maximalen Temperatur von 27 Grad Celsius. Windstille wird herrschen, der Wind weht nur leicht mit 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 23 Prozent und der Luftdruck bei 1017 hPa. Der Morgen beginnt früh, mit einem Sonnenaufgang um 04:36 Uhr und ein langer Tag klingt mit dem Sonnenuntergang um 18:53 Uhr aus.

Montag, 13. Mai 2024: Wir sehen einen ähnlichen Tag wie am Sonntag vor uns, mit zerstreuten Wolken am Himmel. Die Temperaturen werden wieder bei etwa 27 Grad Celsius liegen. Der Wind bleibt mit 2 km/h leicht, und die Luftfeuchtigkeit konstant bei 23 Prozent. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1013 hPa. Der Tag startet mit Sonnenaufgang um 04:35 Uhr und endet mit Sonnenuntergang um 18:54 Uhr.

Dienstag, 14. Mai 2024: Die Wetteränderung kündigt sich an. Für den Dienstag ist leichter Regen vorhergesagt, bei einer immer noch angenehmen Höchsttemperatur von 26 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht zu auf 3 km/h, und mit einer Luftfeuchtigkeit von 41 Prozent wird es merklich feuchter. Der Luftdruck fällt auf 1005 hPa. Sonnenauf- und -untergang sind für 04:34 Uhr respektive 18:55 Uhr vorhergesagt.

Die zweite Wochenhälfte wird durch weitere leichte Regentage gekennzeichnet sein, insbesondere am Mittwoch und Donnerstag, mit möglicherweise etwas frischeren Temperaturen. Richtung Wochenende erholt sich das Wetter wieder und präsentiert uns einen klaren Himmel am Samstag, den 17. Mai, was für Unternehmungen ideal sein könnte.

Wetterausblick für das Wochenende

Das Wochenende startet mit einem überwiegend bedeckten Himmel am Samstag, 18. Mai, und Temperaturen um die 25 Grad Celsius. Sonntag bringt leichtere Regenschauer und behält die Temperatur bei 25 Grad bei. Wer Ausflüge plant, sollte den Regenschirm nicht vergessen! Sonnenaufgang ist jeweils um 04:31 Uhr beziehungsweise 04:30 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:58 Uhr und 18:59 Uhr.

Schlussfolgerung und Tipps

Die kommende Woche in Lloseta bietet somit sowohl Möglichkeiten für Sonnenanbeter als auch für jene, die frische Luft bei bedecktem Himmel genießen möchten. Ein Regenmantel oder Schirm ist zu empfehlen, da sich das Wetter auch mal schnell ändern kann. Freuen Sie sich auf milde Abende und nutzen Sie die Gelegenheit für lange Spaziergänge im Trockenen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:35:48. +++