Wettervorhersage Manacor: 7-Tage-Trend mit Temperaturen und Regenrisiko (12.5.2024)

Wetter in Manacor: Eine Woche voller Wechsel

Ein Blick auf den Himmel von Manacor verrät uns: die kommende Woche wird eine bunte Mischung aus Sonne und Wolken mit Chancen auf leichten Regen bieten. Die meist milden Wetterbedingungen sind typisch für diese Jahreszeit auf Mallorca, aber machen Sie sich bereit für einige Überraschungen. Hier ist Ihr detaillierter Wetterbericht für die nächsten 7 Tage in Manacor.

Wetterüberblick Manacor

An Sonntag, den 12. Mai 2024, dominieren überwiegend graue Farben den Himmel mit einer dichten Bedeckung durch hohe Wolken. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 23°C. Der Wind zeigt sich zurückhaltend mit einer Geschwindigkeit von lediglich 5 km/h.

Doch der Montag (13. Mai) bringt Veränderungen mit sich. Die Wolken lockern auf, lassen aber nur vereinzelt Sonnenstrahlen durch. Die Temperaturen verharren bei 23°C. Der Wind bleibt im spürbaren, aber schwachen Bereich.

Am Dienstag, den 14. Mai, dürfen wir uns über etwas mehr Blau am Himmel freuen. Mit nur wenigen Wolken steigen die Temperaturen leicht auf 24°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 50% steigt.

Am Mittwoch, den 15. Mai, ziehen dichtere Wolken auf und bringen leichten Regen und eine Abkühlung auf 20°C mit sich. Ideale Bedingungen für eine kurze Auszeit im Café mit Blick auf die Natur Manacors.

Leichter Regen begleitet uns auch in den Donnerstag, den 16. Mai, wobei die Temperaturen wieder einen leichten Anstieg auf 22°C erfahren und der Wind sanft weht.

Der Freitag (17. Mai) verspricht ein freundlicheres Bild: Wenige Wolken und leichter Wind aus verschiedenen Richtungen, während das Quecksilber wiederum auf 22°C klettert.

Zum Ende der Vorhersageperiode verdichten sich die Wolken schließlich wieder. Der Samstag und Sonntag werden von dichteren Wolkenformationen beherrscht, jedoch bleiben die Temperaturen stabil und angenehm mit 23°C bzw. 24°C.

Wetterhighlights und Tipps für die Woche

Das Wetter diese Woche in Manacor ist geradezu perfekt für all jene, die die Vielseitigkeit der Inselwetterlagen lieben. Ob Sie einen Besuch am Strand planen, durch die historischen Straßen schlendern oder die natürliche Schönheit der Region genießen möchten – die milden Bedingungen sind Ihr idealer Begleiter.

Denken Sie jedoch daran, für leichten Regen gerüstet zu sein – ein Regenschirm sollte diese Woche nicht fehlen. Genießen Sie die Farbenspiele am Himmel und lassen Sie sich von den angenehmen Brisen die Sinne streicheln.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:37:47. +++