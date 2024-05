Wettervorhersage Marratxí: Mildes Klima und gelegentlicher Regen vom 12.5.2024 bis 19.5.2024 (12.5.2024)

Wetteraussichten für Marratxí: Eine Mai-Woche voller Abwechslung

Die kommende Woche in Marratxí hält für ihre Einwohner und Besucher eine Mischung aus Sonne und Regen bereit. Die Temperaturen bleiben dabei angenehm mild, mit Tendenzen zu kühlenden Schauern im Laufe der Woche. Wir blicken auf die tagesaktuellen Wetterprognosen und geben Ihnen einen umfassenden Überblick über das erwartete Wettergeschehen.

Start in die Woche unter Wolken

Der 12. Mai 2024 präsentiert sich mit teilweise bewölktem Himmel und Temperaturen um 26°C. Schwache Winde mit 3 km/h lassen die 35% Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck von 1017 hPa kaum spürbar werden. Freuen Sie sich auf einen erfrischenden Tagesanbruch um 4:37 Uhr, der von der friedvollen Szenerie eines Sonnenuntergangs um 18:53 Uhr gekrönt wird.

Konstante Bedingungen am Folgetag

Am 13. Mai setzt sich das Wetter mit zerstreuten Wolken und gleichbleibenden Temperaturen von 26°C fort, während der Wind leicht auf 5 km/h anzieht. Die Luftfeuchtigkeit sinkt geringfügig auf 34%, und ein leichter Druckabfall auf 1013 hPa ist zu verzeichnen. Sonnenauf- und -untergang verlagern sich geringfügig auf 4:36 Uhr bzw. 18:54 Uhr.

Leichter Regen kündigt sich an

Den 14. und 15. Mai kennzeichnet leichter Regen, mit Abkühlung auf 24 bzw. 23°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben moderat, um 4 bis 6 km/h. Allerdings steigt die Feuchtigkeit deutlich an, auf bis zu 61% am 15. Mai. Der Druck fällt weiterhin auf 1005 hPa, steigt aber am darauffolgenden Tag wieder leicht.

Klare Sicht und ruhiges Wetter zum Wochenende

Die zweite Wochenhälfte sieht besseres Wetter Voraus mit einer klaren Himmelssicht am 17. Mai, sowie 24°C Temperatur. Am 18. und 19. Mai sorgen jedoch überzogene Wolken und leichter Regen wieder für Abwechslung, die Temperaturen bleiben jedoch angenehm.

Mit dieser umfassenden Wetterübersicht sind Sie bestens auf die kommenden Tage vorbereitet. Ob Sie Ihre Freizeitaktivitäten planen oder einfach nur wissen möchten, wann der beste Zeitpunkt für einen Spaziergang ist – mit der Wettervorhersage für Marratxí gehen Sie auf Nummer sicher.

