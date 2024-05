7-Tage-Wetterprognose für Son Servera: Wechselhaftes Frühlingswetter erwartet (13.5.2024)

Wetteraussichten für Son Servera: 13. Mai bis 20. Mai 2024

Wenn Sie in der nächsten Woche in Son Servera unterwegs sind, erwartet Sie ein wechselhaftes Frühlingswetter. Die Temperaturen bewegen sich angenehm um die 20-Grad-Marke, doch der Himmel wird nicht immer klar bleiben. Hier ist Ihre tägliche Wetterzusammenfassung, sodass Sie gut auf die kommenden Tage vorbereitet sein können.

Montag, 13. Mai: Wolken und LichtblickeMontag, 13. Mai: Wolken und Lichtblicke

Am Montag herrscht eine wetterbedingte Ruhe vor. Mit leicht bewölktem Himmel und einer Temperatur von 20°C bietet der Tag zahlreiche Möglichkeiten, die Insel zu erkunden. Ein leichter Wind von nur 5 km/h wird für eine milde Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 65% liegt. Sonnenaufgang und -untergang grenzen den Tag zwischen 4:33 Uhr und 18:52 Uhr ein.

Dienstag, 14. Mai: Leichte Regenschauer bei 21°CDienstag, 14. Mai: Leichte Regenschauer bei 21°C

Regenschirme sollten am Dienstag griffbereit sein, denn leichte Regenschauer sind vorhergesagt. Die Temperaturen steigen leicht auf 21°C, und die Feuchtigkeit erhöht sich auf 68%. Der himmlische Wasservorrat wird durch einen geringen Luftdruck von 1006 hPa unterstützt.

Mittwoch, 15. Mai: Anhaltender Regen und AbkühlungMittwoch, 15. Mai: Anhaltender Regen und Abkühlung

Wassertropfen statt Sonnenstrahlen – der Mittwoch bleibt bei 18°C nass und erfordert eine wetterfeste Kleidung. Bei einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 80% wird es merklich feuchter.

Donnerstag, 16. Mai: Leichte Regentropfen bei milderen 21°CDonnerstag, 16. Mai: Leichte Regentropfen bei milderen 21°C

Der Donnerstag hält die 21°C-Marke, aber lässt auch einige Regentropfen fallen. Mit einer relativen Trockenheit von 50% fühlt sich das Wetter dennoch angenehm an.

Freitag, 17. Mai: Sonnige Grüße mit klarem HimmelFreitag, 17. Mai: Sonnige Grüße mit klarem Himmel

Endlich zeigt sich die Sonne wieder in voller Pracht am Freitag. Genießen Sie 21°C unter einem klaren Himmel und planen Sie vielleicht einen Ausflug in die Natur Mallorcas.

Samstag, 18. Mai: Ein paar Wolken können die Sonne nicht versteckenSamstag, 18. Mai: Ein paar Wolken können die Sonne nicht verstecken

Ein paar Wolken am Samstag vermögen es nicht, die Sonne zu verdunkeln. Bei gleichbleibenden 21°C und einer angenehmen Brise bleibt es ein idealer Tag, um die Insel zu genießen.

Sonntag, 19. Mai: Grauer Himmel mit überzogenen WolkenSonntag, 19. Mai: Grauer Himmel mit überzogenen Wolken

Der Sonntag lädt zu gemütlichen Indoor-Aktivitäten ein, da dichte Wolken am Himmel zu sehen sein werden. Die Temperatur bleibt stabil bei 20°C.

Montag, 20. Mai: Feuchter Wochenstart mit leichten RegenschauernMontag, 20. Mai: Feuchter Wochenstart mit leichten Regenschauern

Die neue Woche beginnt mit leichten Regenschauern und einer Temperatur von 20°C. Ideal, um sich auf eine gemütliche Woche einzustellen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:52:21. +++