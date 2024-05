7-Tage Wettertrend für Andratx, Mallorca: Sonnen- und Regentage im harmonischen Wechsel (13.5.2024)

Wettervorhersage für Andratx: 13.5.2024 - 20.5.2024

Während sich viele bereits auf die aufblühende Schönheit Mallorcas freuen, spielt das Wetter in AndratxAndratx sein eigenes kleines Spektakel. Die kommende Woche verspricht eine Melange aus Sonnenschein und erfrischendem Regen - perfekt für diejenigen, die Abwechslung schätzen.

Montag, der 13. Mai - Ein Start mit Wolkenkunst

Der Wochenauftakt begrüßt uns mit verstreuten Wolken bei angenehmen 20°C. Ein leichter Wind mit 4 km/h lässt die Blätter sanft rascheln, während die Luftfeuchtigkeit bei 58% liegt, was ein vergleichsweise trockenes Klima für einen späten Frühlingstag darstellt.

Wolkenbruch am Dienstag und Mittwoch

Am 14. und 15. Mai ziehen dunklere Wolken auf und bringen mit sich gelegentlichen leichten Regen. Die Temperaturen pendeln sich bei 19°C bzw. 18°C ein, begleitet von beruhigenden Windgeschwindigkeiten um die 4 km/h. Die Feuchtigkeit klettert auf 81%, und der Regen kündigt die Fruchtbarkeit der mallorquinischen Natur an.

Klare Sicht ab Donnerstag

Ab dem 16. Mai präsentiert sich der Himmel über Andratx wieder heiter. Reine klare Sicht und Sonnenschein bei 19°C kennzeichnen diesen Tag und auch den folgenden Freitag. Der Wind bleibt beharrlich sanft, während die Luftfeuchtigkeit auf 51% am Donnerstag und 73% bis Samstag sinkt, was für angenehm frische Morgen und wärmere Nachmittage sorgt.

Hin zu einem sonnigen Wochenende

Das Wochenende kündigt sich mit idyllischem klaren Himmel und konstanten 19°C an. Perfekte Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten, sei es ein entspannter Bummel durch Andratx oder eine Wanderung in der umliegenden Natur. Die Ruhe des Windes unterstützt ein angenehmes Klima für all diejenigen, die dem Trubel des Alltags entkommen wollen.

Ausklang mit Wolken und Regen

Die neue Woche startet mit einer Rückkehr zu verstreuten Wolken und leichtem Regen am 20. Mai. Die Temperaturen nehmen leicht ab auf behagliche 18°C, während der Wind eine Brise von 6 km/h beisteuert. Doch auch dieser Regen trägt zur malerischen Landschaft Mallorcas bei, indem er Flora und Fauna nährt.

