7-Tage-Wettertrend für Banyalbufar: Von Sonnenschein bis zu leichten Regenschauern (13.5.2024)

Wetteraussichten für Banyalbufar: Was erwartet uns in der Woche vom 13. bis 20. Mai 2024?

Die malerische Gemeinde Banyalbufar auf Mallorca lockt nicht nur mit ihrer beeindruckenden Serra de Tramuntana und der einzigartigen Terrassenlandschaft, sondern auch mit einem vielfältigen Wetterbild in der Woche vom 13. bis 20. Mai 2024. Die Anwohner und Besucher können sich auf gemäßigte Temperaturen und verschiedene Wetterszenarien einstellen, welche das Frühlingserlebnis auf der Insel prägen werden.

Montag, 13. Mai 2024: Angenehme Temperaturen trotz bewölktem Himmel

Der Wochenbeginn zeigt sich mit einer leichten Bewölkung bei angenehmen 21°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 3 km/h eher gemäßigt, und die Luftfeuchtigkeit von 60% sorgt für ein angenehmes Klima. Der Luftdruck ist stabil bei 1013 hPa. Sonnenaufgang und -untergang markieren den Tag von 4:37 Uhr morgens bis 18:55 Uhr abends.

Dienstag, 14. Mai 2024: Leichter Regen kündigt sich an

Ein sanfter Niederschlag wird über Banyalbufar ziehen und die Temperaturen leicht auf 20°C senken. Der Wind nimmt etwas zu mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 78%, während der Druck auf 1006 hPa fällt. Das ist typisches Frühlingswetter, das die Natur zum Leben erweckt.

Mittwoch, 15. Mai 2024: Weiterhin leichter Regen

Der leichte Regen setzt sich fort, was für die Pflanzenwelt sicherlich willkommen ist. Mit 19°C bleibt es leicht kühl, der Wind beruhigt sich wieder auf 3 km/h. Die relative Feuchtigkeit bleibt bei ähnlichen Werten wie am Vortag, der Druck steigt geringfügig auf 1007 hPa.

Donnerstag, 16. Mai 2024: Zurück zu klarem Himmel

Banyalbufar erfreut seine Besucher mit einem klaren Himmel und Temperaturen von rund 20°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 48%, und der Luftdruck erhöht sich auf 1009 hPa. Ein perfekter Tag, um die Natur zu genießen oder sich am Strand zu entspannen.

Freitag und Wochenende: Beständiges Wetter bietet perfekte Bedingungen

Das Wochenende kündigt sich mit konstant klarem Himmel und Temperaturen im Bereich von 21°C an, ideal für sämtliche Freizeitaktivitäten im Freien. Die Ruhe des Wetters wird begleitet von einer leichten Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei etwa 70% verbleibt.

Ausblick auf die neue Woche: Wetterumschwung am Montag

Zum Abschluss unseres 7-Tage-Wettertrends zeichnet sich für den 20. Mai ein leichter Wetterumschwung ab. Leichter Regen kühlt die Temperaturen auf 19°C, während der Wind auf 5 km/h anzieht. Die Luftfeuchtigkeit ist stabil, und der Druck bleibt mit 1009 hPa fast unverändert.

Insgesamt bietet Banyalbufar in der nächsten Woche ein abwechslungsreiches Wetterbild, das alle Facetten des schönen mallorquinischen Frühlings widerspiegelt. Egal, ob bei Spaziergängen durch die berühmten Terrassenfelder oder beim Entspannen in den Cafés und am Strand - ein Blick auf den Himmel lohnt sich immer!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:24:42. +++