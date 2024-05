7-Tage-Wettertrend für Binissalem: Wechselhafte Bedingungen und Temperaturschwankungen erwarten Mallorca (13.5.2024)

Übersicht zum Wetter in Binissalem: 13. Mai bis 20. Mai 2024

Die kommende Woche in Binissalem, Mallorca, verspricht eine reiche Palette an Wetterbedingungen, von heiterem Himmel bis hin zu leichten Regenschauern. Diese abwechslungsreiche Mischung garantiert, dass Residenten und Besucher die Insel in all ihren Facetten erleben können. Hier geben wir Ihnen eine detaillierte Wettervorhersage für die Woche vom 13. Mai bis 20. Mai 2024.

Wochenstart mit leichter Bewölkung und spürbar warmen Temperaturen

Der Montag, der 13. Mai, begrüßt Binissalem mit temperaturellen Höhenflügen und Höchstwerten um die 28°C. Leicht zerstreute Wolken werden die Sonne gelegentlich verdecken, jedoch bei angenehm leichten Windverhältnissen von nur 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei trockenen 22%, was auf besonders angenehme trockene Bedingungen hinweist. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 4:35 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:54 Uhr.

Leichte Regenschauer kühlen die Inselmitte ab

Der 14. und 15. Mai bringen erfrischenden leichten Regen und eine leichte Abkühlung mit sich. Am Dienstag werden Höchsttemperaturen von 26°C erwartet, und am Mittwoch kühlt sich das Thermometer weiter auf 23°C ab. Die Winde bleiben mäßig und die Luftfeuchtigkeit steigt, was einen angenehmen Ausgleich zum trockenen Vortag schaffen dürfte.

Sonnige Mitte der Woche lädt zu Outdoor-Aktivitäten ein

Ab dem 16. Mai erfreuen sich Einwohner und Besucher wieder an einem klaren Himmel, was die Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder einen Bummel durch die Straßen von Binissalem perfekt macht. Die Temperaturen bleiben gemäßigt mit 24°C am Donnerstag und steigen leicht an auf 26°C am Freitag.

Stabiles und warmes Wochenende in Aussicht

Das Wochenende zeigt sich von seiner sonnigen Seite - Samstag und Sonntag locken mit Temperaturen von bis zu 27°C und überwiegend klarem Himmel. Die idealen Bedingungen, um die kulturellen Angebote oder die Natur Mallorcas zu genießen.

Abschluss der Woche mit Regentropfen und kühleren Nächten

Am Montag, den 20. Mai, ziehen wieder Wolken auf und leichte Regenfälle drücken die Temperaturen auf 19°C. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit könnte für ein paar feuchtere Stunden sorgen, bevor die nächste Woche startet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:25:29. +++