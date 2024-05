7-Tage-Wettertrend für Felanitx: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer (13.5.2024)

Wetteraussichten für Felanitx: Eine Woche voller Abwechslung

Felanitx, ein malerisches Städtchen im Herzen von Mallorca, wird in den kommenden sieben Tagen unterschiedliches Wetter erleben. Mit Temperaturen, die für mildes Frühlingswetter sorgen, können Einheimische und Besucher sich auf eine Palette von sonnigen Abschnitten bis hin zu erfrischenden Regenschauern einstellen.

Die Wetterprognose im Detail

Am Montag, den 13. Mai 2024, zeigt sich der Himmel überwiegend von zerbrochenen Wolken bedeckt bei angenehmen 24 Grad Celsius. Ein leichter Wind mit nur 5 km/h wird für eine angenehme Brise sorgen. Feuchtigkeit und Luftdruck liegen bei 43% bzw. 1013 hPa, während Sonnenanbeter den Sonnenaufgang um 4:35 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:52 Uhr genießen können.

Der 14. Mai setzt die Reihe der milden Temperaturen fort, während vereinzelte Wolken den Himmel zieren. Erwarten Sie 24 Grad Celsius, bei einer etwas höheren Feuchtigkeit von 51% und leicht verstärktem Wind von 6 km/h. Der Tag beginnt um 4:34 Uhr und endet um 18:53 Uhr mit einem malerischen Sonnenuntergang.

Ein wenig frischer wird es am 15. Mai mit leichtem Regen und etwas kühleren 21 Grad Celsius. Doch keine Sorge, der Regen wird von einer leichten Brise begleitet, was den Tag zu einem idealen Zeitpunkt für entspannte Indoor-Aktivitäten macht.

Genereller Ausblick für die Woche: In der folgenden Woche können wir vor allem klaren Himmel erwarten, was die maximalen Temperaturen wieder auf bis zu 25 Grad Celsius steigern wird – perfekt für alle, die die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut spüren möchten. Die Luftfeuchtigkeit wird meist im unteren bis mittleren Bereich bleiben, was für einen angenehmen Aufenthalt im Freien sorgt. Zwar ist an vereinzelten Tagen mit leichtem Regen zu rechnen, der jedoch die landschaftliche Schönheit von Felanitx in einem anderen Licht erscheinen lässt und für ausreichende Frische sorgt.

Ein Blick auf das Wochenende zeigt uns, dass wir uns auf 24 Grad Celsius unter vereinzelten Wolken am Samstag und einen etwas bedeckteren Sonntag einstellen sollten. Mit sanftem Wind und moderater Feuchtigkeit zeichnet sich ein angenehmes Wetterbild für Ausflüge und Entspannung im Freien ab.

