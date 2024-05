7-Tage-Wettertrend für Pollença: Sonnentage und leichte Regenschauer erwarten Sie (13.5.2024)

Das Wetter in Pollença: Frühjahrszeit mit Sonne und leichten Regen

Die Temperaturen in Pollença zeigen sich von ihrer angenehmen Seite, während der Mai in Pollença sowohl sonnige Tage als auch erfrischende Regenschauer bereithält. Hier ist Ihr umfassender Wetterbericht für die kommende Woche vom 13. bis 20. Mai 2024, damit Sie Ihren Urlaub oder Alltag in diesem malerischen Teil Mallorcas optimal planen können.

Gemäßigte Temperaturen und Wolkenbruch

Stellen Sie sich auf eine Woche mit teils bewölktem Himmel ein, beginnend mit Temp: 23°C am Montag, 13. Mai. Erwartet wird ein Himmel voller teils aufgerissener Wolken, was für spektakuläre Lichtspiele beim Sonnenuntergang sorgt. Der Wind weht mild mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 52% bei einem angenehmen Luftdruck von 1013 hPa.

Leichter Regen bringt Erfrischung

Der Dienstag und Mittwoch bringen leichtere Nuancen des Frühlingswetters, mit leichten Regenschauern, Temperaturen um 22°C und 19°C und moderaten Windgeschwindigkeiten von 4-5 km/h. Nasse Bürgersteige und der Duft von Regen in der Luft werden für eine erfrischende Atmosphäre in den Straßen von Pollença sorgen.

Sonne satt am Horizont

Ab Donnerstag kehrt das strahlende Wetter zurück. Freuen Sie sich auf klaren Himmel und Sonnenschein mit Höchsttemperaturen von 22°C und 23°C am Donnerstag und Freitag, bei weiterhin angenehmen Windverhältnissen.

Wochenendausblick: Perfekt für Outdoor-Aktivitäten

Das Wochenende in Pollença wird ähnlich angenehm. Mit klarem Himmel am Samstag und einer leichten Zunahme des Wolkenbedeckungsgrades am Sonntag können Sie unbeschwerte Stunden im Freien verbringen. Die Temperaturen bleiben stabil und angenehm bei etwa 22 bis 23°C.

Das Wetter in Pollença: Ein Fazit

Zusammengefasst wird das Wetter in Pollença für die anstehende Woche wechselhaft sein, doch insgesamt können wir uns auf eine wunderschöne Frühlingszeit freuen. Perfekte Bedingungen, um die Schönheit der Insel Mallorca zu genießen, mit allem, was Pollença zu bieten hat.

