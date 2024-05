Aktuelle Wettervorhersage für Escorca: Sonne und Regenschauer wechseln sich ab (13.5.2024)

Wetterprognose für Escorca vom 13. Mai bis 20. Mai 2024

Die nächsten sieben Tage in Escorca zeigen ein wechselhaftes Wetterbild. Bewohner und Besucher können sich auf eine Mischung aus sonnigen Tagen und leichten Niederschlägen einrichten. Die Temperaturen bewegen sich dabei angenehm zwischen 16°C und 23°C.

Wetter-Trend für diese Woche in Escorca

Beginnen wir mit dem heutigen Montag, den 13. Mai, zeigt sich das Wetter teilweise bewölkt bei Temperaturen von bis zu 23°C. Ein leichter Wind weht mit 2 km/h und die Luftfeuchtigkeit beträgt 35%. Der Luftdruck liegt bei 1013 hPa.

Am Dienstag, den 14. Mai, sollten Sie einen Regenschirm bereithalten, denn es wird leichter Regen erwartet. Die Temperaturen liegen bei moderaten 22°C und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 52%. Auch der Wind bleibt sanft bei 2 km/h.

Am Mittwoch, den 15. Mai, hält der leichte Regen an, während die Temperaturen auf 19°C fallen. Es weht ein etwas stärkerer Wind mit 3 km/h.

Perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten

Ab Donnerstag, den 16. Mai, verbessert sich das Wetter wieder. Freuen Sie sich auf klaren Himmel und einen angenehmen Tag bei 20°C. Der Wind frischt auf 5 km/h auf.

Die nächsten Tage, Freitag bis Sonntag, bleiben überwiegend freundlich mit klarem Himmel und Temperaturen zwischen 22°C und 23°C. Perfekte Bedingungen, um die Natur Escorcas zu genießen!

Unbeständiges Wetter zu Beginn der neuen Woche

Der Montag, der 20. Mai, bringt wieder eine Wetteränderung mit sich. Leichter Regen ist vorhergesagt und die Temperaturen sinken auf 16°C bei erhöhter Luftfeuchtigkeit von 71%.

Ausblick und Empfehlungen

Für Outdoor-Aktivitäten bietet sich besonders der Zeitraum vom 16. bis zum 19. Mai an. Bei geplanten Aktivitäten am Anfang oder Ende der Woche sollten Sie passende Kleidung für regnerisches Wetter nicht vergessen. Sonnenauf- und -untergänge sind in Escorca im Mai ein besonderes Erlebnis, also nutzen Sie die Gelegenheit für unvergessliche Momente.

Zusammenfassung des Wetters in Escorca

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:31:31. +++