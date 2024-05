Ausblick auf das Wetter in Campanet: Sonnige Tage mit Chance auf Regen (13.5.2024)

Wetteraussichten für Campanet vom 13.05.2024 bis 20.05.2024

Die kommende Woche in CampanetCampanet lässt die Herzen von Sonnenanbetern höher schlagen, aber hält auch einen Schirm bereit für einige feuchte Überraschungen. Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Wetter in Campanet für die nächsten sieben Tage wissen müssen.

Überblick über die Wetterlage

Am Montag, den 13. Mai, präsentiert sich der Himmel mit aufgelockerten Wolken und wir dürfen uns auf eine Höchsttemperatur von angenehmen 26 Grad Celsius freuen. Die geringe Windgeschwindigkeit von 4 km/h wird das Wohlgefühl kaum trüben, und die Luftfeuchtigkeit von 33% sorgt für Trockenheit. Der Tag erwacht um 04:35 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 18:53 Uhr.

Leichter Regen wird uns am Dienstag, den 14. Mai, erfrischen, während die Temperaturen bei komfortablen 25 Grad Celsius liegen. Der Wind bleibt mit 3 km/h schwach, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 47%. Der Tag beginnt mit der Morgendämmerung um 04:34 Uhr und die Abenddämmerung setzt um 18:54 Uhr ein.

Der Mittwoch, den 15. Mai, bringt erneut leichten Regen und kühlt die Temperaturen auf 21 Grad Celsius ab. Ein Wind von 3 km/h wird den Regenschirm flattern lassen, während die Luftfeuchtigkeit auf 57% ansteigt. Das Tageslicht erwacht um 04:33 Uhr und verabschiedet sich um 18:55 Uhr.

Ab dem Donnerstag, den 16. Mai, begrüßt uns ein klarer Himmel und die Temperaturen klettern wieder auf 24 Grad Celsius. Ein leicht frischer Wind von 6 km/h begleitet den Tag, dessen Luftfeuchtigkeit auf komfortable 24% sinkt. Genießen Sie das erste Licht um 04:32 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:56 Uhr.

Das Wochenende kündigt sich mit strahlendem Sonnenschein für den Freitag, den 17. Mai, und Samstag an. Mit Höchsttemperaturen von 26 Grad Celsius, einer leichten Brise und einer Luftfeuchtigkeit von rund 32-39% stehen unbeschwerten Stunden im Freien nichts im Weg. Sonnenaufgang ist um 04:31 Uhr beziehungsweise 04:30 Uhr, bevor der Tag jeweils um 18:57 Uhr beziehungsweise 18:58 Uhr zu Ende geht.

Abschließend zeigt sich am Sonntag, den 19. Mai, der Himmel leicht bewölkt, und die Temperaturen verweilen bei behaglichen 25 Grad Celsius. Der Wind weht gemächlich mit 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 46% ansteigt. Der Tag beginnt um 04:29 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:59 Uhr.

Der Montag, den 20. Mai, leitet die neue Woche mit leichtem Regen und kühleren 21 Grad Celsius ein. Die Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit entsprechen in etwa denen des Vortages, und der Tag wird von 04:29 Uhr bis 19:00 Uhr andauern.

Wochenendwetter: Freuen Sie sich auf sonnige Aussichten

Das kommende Wochenende in Campanet bringt Ihnen eine Extraportion Sonne mit idealen Bedingungen für Ausflüge und Erholung im Freien. Vergessen Sie nicht, gegebenenfalls einen Sonnenschutz zu benutzen, da die UV-Indizes im Mai durchaus höher ausfallen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:27:52. +++