Aussichten auf das Wetter in Llucmajor: Sonnige Momente und leichte Regenschauer in der Woche vom 13.05.2024 bis 20.05.2024

Mallorcas Frühlingswetter: Llucmajors Witterungsausblick

Bereiten Sie sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche in Llucmajor vor: Von sonnigen Abschnitten bis hin zu leichten Regenschauern ist alles dabei. Während die Temperaturen tagsüber angenehme Werte um die 22 Grad Celsius erreichen, laden teilweise bewölkte Himmel zu ausgedehnten Spaziergängen entlang der pittoresken Küstenwege ein.

Wochenstart in Llucmajor: Moderate Brise und aufgelockerte Bewölkung

Am Montag, den 13. Mai 2024, erleben wir einen Vorgeschmack auf die typischen Frühlingstage auf Mallorca. Die Temperaturen klettern auf bis zu 24 Grad, begleitet von einer sanften Brise. Perfekte Bedingungen für einen Besuch der lokalen Märkte oder einen Kaffee in einer der charmanten Straßencafés von Llucmajor.

Dienstag und Mittwoch bringen wechselhaftes Wetter

Der Dienstag startet mit wenigen Wolken, bevor am Mittwoch leichter Regen Einzug hält. Auch wenn die Regentropfen die Urlaubsstimmung kurzzeitig trüben könnten, so sorgen sie doch für eine willkommene Abkühlung. An beiden Tagen verharren die Temperaturen bei milden 21 Grad. Ideal für einen Besuch der kulturellen Attraktionen in Llucmajors Umgebung.

Klarer Himmel und entspannte Atmosphäre ab Donnerstag

Ab Donnerstag dürfen Besucher und Einwohner sich über einen klaren Himmel freuen, der bis zum Freitag anhält. Mit geringen Windstärken und Temperaturen, die um die 22 Grad pendeln, steht einem entspannten Tagesausklang am Strand nichts im Wege.

Das Wochenende in Llucmajor: Leichte Bewölkung und stabile Temperaturen

Das Wochenende bleibt konstant freundlich mit wenigen Wolken am Samstag und leichter Bewölkung am Sonntag. Die Temperaturen halten sich weiterhin im angenehmen Bereich. Für Aktivitäten im Freien bieten sich somit optimale Bedingungen.

Zum Ausklang des Wetterberichts: Ein Blick auf den 20. Mai

Zum Abschluss unserer Wettervorschau blicken wir auf den Montag, den 20. Mai, an welchem sich der Himmel etwas mehr zuzieht. Mit bedeckten Wolken und Temperaturen um die 20 Grad klingt die Woche aus. Die leichte Brise bleibt beständig und damit auch das Gefühl einer frischen Frühlingsluft.

