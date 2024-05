Das Wetter in Sineu: Sonnige und milde Aussichten mit vereinzelten Schauern (13.5.2024)

Wetteraussichten für Sineu: Frühsommerliche Wärme mit leichten Regenschauern

Die Wettervorhersage für SineuSineu verspricht abwechslungsreiche Tage mit warmen Temperaturen und zeitweiligen Regenschauern. Beginnend am 13. Mai 2024, bietet die charmante Stadt auf Mallorca überwiegend sonnige Aussichten, während in der zweiten Wochenhälfte ein paar Wolken am Himmel aufziehen.

Angenehme Temperaturen und erfrischender Niederschlag

Am Montag erfreut uns Sineu mit angenehmen 27℃ und aufgelockerten Wolken, ein ideales Klima für Ausflüge in die malerische Umgebung. Mit einer leichten Brise von nur 5 km/h und einer geringen Luftfeuchtigkeit ist es ein perfekter Tag, um die zahlreichen Sehenswürdigkeiten zu genießen.

Die darauf folgenden Tage zeigen sich etwas wechselhafter. Der 14. und 15. Mai bringen vereinzelte leichte Regenschauer bei Temperaturen von 25℃ bzw. 23℃. Die Wolken geben jedoch immer mal wieder den Blick auf die Sonne frei, und der Regen bietet eine willkommene Abkühlung von der frühlingshaften Wärme.

Klare Himmel und warme Nächte

Mitte der Woche, insbesondere am 16. und 17. Mai, klart der Himmel auf und es erwarten uns klare Bedingungen bei Temperaturen, die konstant bei etwa 27℃ liegen. Diese beiden Tage sind besonders geeignet, um das lebhafte Inselambiente bis in die lauen Abendstunden hinein zu genießen.

Der 18. und 19. Mai werden die Wetterstabilität fortsetzen, mit leichtem Bewölkungsspiel am Himmel und angenehmen 26℃. Am 20. Mai sind dann wieder vereinzelte Schauer zu erwarten, die allerdings bei milde bleibenden 21℃ nicht die Freude an outdoor-Aktivitäten trüben sollten.

Zusammenfassung der Wetteraussichten für Sineu

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:51:00. +++