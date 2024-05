Die Wetteraussichten für Santanyí: Sonnen- und Wolkenmix bei angenehmen Frühlingstemperaturen (13.05.2024 bis 20.05.2024)

Wettervorschau für Santanyí: 13. Mai bis 20. Mai 2024

Werfen Sie einen Blick auf die Wetterprognose für die kommende Woche in Santanyí, einem der charmantesten Orte auf Mallorca. Frühling zeigt sich von seiner wechselhaften, jedoch überwiegend angenehmen Seite.

Ein detailierter Überblick über das Wettergeschehen

Montag, 13. Mai 2024: Die Woche startet mit aufgelockerten Bewölkungen. Bei einer Höchsttemperatur von 22°C liegen ideal Voraussetzungen für diverse Freizeitaktivitäten im Freien vor. Die Windgeschwindigkeit beträgt leichte 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei moderate 57% liegt. Der Barometerstand zeichnet 1013 hPa auf.

Dienstag, 14. Mai 2024: Mit verstreuten Wolken geht es weiter. Das Thermometer steigt auf 21°C, jedoch könnte die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 66% für ein schwüleres Empfinden sorgen. Der Wind weht etwas stärker mit 7 km/h.

Mittwoch, 15. Mai 2024: Ein kleiner Wetterumschwung bringt leichten Regen. Bei 20°C sollten Sie nicht vergessen, einen Schirm einzupacken. Auch wenn der Wind mit 5 km/h milde bleibt, zeigt die Luftfeuchtigkeit mit 76% eine spürbare Steigerung.

Donnerstag, 16. Mai 2024: Die Wetterlage bessert sich wieder und der Himmel klärt auf. Erwarten Sie sonnige 22°C und genießen Sie die frische Brise von 8 km/h. Die relative Feuchte fällt auf erquickende 44%.

Freitag, 17. Mai 2024: Erneut dürfen Sie sich auf einen klaren Himmel freuen. Die Temperatur bleibt konstant bei 22°C, während der Wind leicht auf 6 km/h nachlässt und die Feuchtigkeit stabil bei 57% bleibt.

Samstag und Sonntag, 18. bis 19. Mai 2024: Das Wochenende verwöhnt uns mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen pendeln sich bei angenehmen 21°C und 22°C ein, mit einer gleichbleibenden Brise von 5 km/h.

Montag, 20. Mai 2024: Die neue Woche beginnt mit dichterer Bewölkung. Bei milden 20°C und etwas kräftigeren Winden von 8 km/h kommen wir entspannt in Schwung.

Sonnenaufgang und -untergang in Santanyí

Die Sonne begrüßt Sie in Santanyí früh am Morgen und bietet lange Abende an, die sich hervorragend für ein Glas Wein auf der Terrasse eignen. Vom 13. bis zum 20. Mai können Sie den Sonnenaufgang zwischen 4:29 Uhr und 4:35 Uhr sowie den Sonnenuntergang zwischen 18:52 Uhr und 18:58 Uhr genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:48:35. +++