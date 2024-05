Wetter Alaró (13.05.24 bis 20.05.24): Ausblick auf die kommende Woche in Alaró, Mallorca

Wetterprognose für Alaró: Sonne, leichte Regenschauer und milde Brisen

Die charmante Stadt Alaró auf Mallorca erwartet in der kommenden Woche eine vielseitige Wetterlage mit Sonne, ein paar Regentropfen und milden Temperaturen. Dies bietet sowohl Einwohnern als auch Besuchern eine ausgezeichnete Gelegenheit, die beeindruckende Naturlandschaft der Region zu genießen. Lassen Sie uns einen Blick auf die täglichen Wetterbedingungen werfen.

Alaró Wetter - Ein wolkiges und warmes Start in die Woche

Montag, der 13. Mai: Die Woche beginnt mit einer Höchsttemperatur von 28°C, unterbrochen durch einige Wolken. Ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h sorgt für angenehme Kühle. Die Luftfeuchtigkeit wird relativ niedrig sein, bei etwa 24%, während der Luftdruck bei 1013 hPa liegt. Genießen Sie die frühe Sonne, die bereits um 4:36 Uhr aufgeht und bis 18:54 Uhr abends bleibt.

Kommende Tage in Alaró: Leichte Regenschauer und Aufheiterungen

In der Mitte der Woche erwarten wir in Alaró gemischtes Wetter. Sowohl der Dienstag, der 14. Mai, als auch der Mittwoch, der 15. Mai, präsentieren sich mit leichten Regenschauern bei Temperaturen von 25°C und 23°C. Die Winde bleiben mild, aber die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an, dem Wetterbericht zufolge auf bis zu 51%. Der Luftdruck hält sich stabil bei etwa 1006 hPa.

Der Donnerstag bringt einen klaren Himmel mit sich; es wird erwartet, dass die Temperaturen weiterhin angenehm bei 23°C bleiben. Der Wind bleibt bei einer Geschwindigkeit von 5 km/h, und das Barometer zeigt 1008 hPa. Ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten!

Am Freitag, dem 17. Mai, heißt es wiederum Sonnenschein pur bei ebenfalls 25°C. Mit einem leichten Wind und einer moderaten Feuchtigkeit ist es wohl einer der besten Tage für einen Besuch der lokalen Märkte oder eine Wanderung in den Bergen von Alaró.

Ausblick auf das Wochenende in Alaró: Sonniger Himmel und leichte Bewölkung

Der Samstag und Sonntag verabschieden sich mit klarem Himmel und Temperaturen von 26°C und 25°C. Die Windgeschwindigkeiten sind konstant und die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu, bleibt aber im angenehmen Bereich.

Zum Abschluss der Woche gibt der Montag, der 20. Mai einen kleinen Vorgeschmack auf Veränderungen, mit einer Temperaturabnahme auf 19°C und leichtem Regen. Die Feuchtigkeit steigt auf 67%, was einen frischen Start in die nachfolgende Woche verspricht.

Das Wetter in Alaró zeigt sich von seiner abwechslungsreichen Seite, doch mit der vorliegenden Wettervorhersage können Sie sich perfekt auf die bevorstehende Woche einstellen. Ob für Freizeitaktivitäten oder einfach nur um den Alltag zu planen – bleiben Sie stets informiert mit den neuesten Wetterupdates von mallorcazeitung.es.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:20:50. +++