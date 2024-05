Wetter in Calvià (13.05.24 - 20.05.24): Sonne, leichte Regenschauer und milde Brisen

Das 7-Tage-Wetter in Calvià: Zwischen Sonnenschein und Regentropfen

Die kommenden Tage in Calvià versprechen eine abwechslungsreiche Wetterlage, ideal für alle, die das dynamische Inselklima Mallorcas schätzen. Wir erleben typische Frühlingstage mit einer Mischung aus Sonne, gelegentlichen Regenschauern und sanften Brisen.

Wochenauftakt mit vereinzelten Wolken: Mild und angenehm

Am Montag, den 13. Mai 2024, begrüßt uns der Morgen in Calvià mit einem malerischen Himmel, der verstreute Wolkenformationen zeigt. Mit einer angenehmen Tagestemperatur von 22°C fühlt sich das Wetter perfekt an, um in der Sonne zu entspannen oder die mallorquinische Landschaft zu erkunden. Ein leichter Wind von 4 km/h wird für eine erfrischende Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 49% liegt.

Leichte Regenfälle bringen Frische: Ideal für die Natur

In den folgenden Tagen, besonders am 14. und 15. Mai, dürfen wir mit leichten Regenschauern rechnen, die für eine willkommene Abkühlung sorgen und die Natur auf Mallorca zum Erblühen bringen. Die Temperaturen pendeln sich dabei auf behagliche 20°C und 19°C ein, eine leichte Jacke kann da nicht schaden. Verwechseln Sie die Regentropfen nicht mit Tränen des Himmels, sondern sehen Sie sie als Geschenk, das für ein saftiges Grün in den Gärten sorgt.

Klare Himmelsfreuden und sommerliche Vorboten

Vom 16. Mai an wird sich das Wetter von seiner strahlenden Seite zeigen. Klarer Himmel und Temperaturen, die wieder auf bis zu 21°C klettern, laden zu Aktivitäten im Freien ein. Die Windstärke bleibt mit 4-5 km/h angenehm sanft, gepaart mit einer Luftfeuchtigkeit, die zwischen 44% und 66% liegt. Es sind ideale Bedingungen für Spaziergänge am Strand oder eine kleine Wanderung durch das Tramuntana-Gebirge.

Wochenausklang mit Sonne und Wolken – gemäßigte Bedingungen

Die letzte Maiwoche knüpft mit leichten Temperaturrückgängen und Regenschauern am 20. Mai an die vorangegangene Wetterentwicklung an. Begleitet wird der Regen von einer Temperatur von milden 18°C und einem kühlenden Wind, der das Bild eines typisch mediterranen Frühlingstags vervollständigt.

Wetterhighlights und -empfehlungen für Ihre Planung

Bleiben Sie mit der Mallorcazeitung stets auf dem Laufenden über lokale Ereignisse und das Wettergeschehen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:27:14. +++