Wetter in Fornalutx (13.5.2024 bis 20.5.2024): Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer (13.5.2024)

Wetterprognose für Fornalutx: Eine Woche voller Abwechslung

Die idyllische Gemeinde Fornalutx in den Bergen Mallorcas bereitet sich auf eine vielseitige Wetterwoche vor, in der die Sonne und zeitweise leichte Regenschauer abwechseln werden. Besonders interessant sind die milden Temperaturen, die für Outdoor-Aktivitäten und Entdeckungstouren geradezu einladen.

Start in die Woche mit angenehmen Temperaturen

Am Montag, dem 13. Mai 2024, präsentiert sich das Wetter in Fornalutx mit aufgelockerter Bewölkung. Die Sonne kämpft sich durch die Wolkenfelder, wodurch die Temperaturen ein angenehmes Hoch von etwa 25°C erreichen. Der Wind bleibt mit 3 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit liegt bei geringen 37%, was das Ausflugswetter zusätzlich aufwertet.

Der darauffolgende Dienstag zeigt sich etwas wechselhafter. Leichter Regen lässt die Quecksilbersäule auf 23°C sinken, bei einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 57%.

Mittwoch setzt sich der Trend von leichtem Niederschlag fort. Bei 21°C und wiederum einer Luftfeuchtigkeit von 58% sollten Besucher Fornalutxs für geplante Außenaktivitäten eventuell auf den sonnigen Donnerstag warten.

Sonnige Aussichten ab Mitte der Woche

Ab Donnerstag gibt sich der Himmel klar und die Sonne verwöhnt Einheimische wie Touristen gleichermaßen. Bei nur leichten Windbewegungen von 4 km/h und milden 21°C verspricht dieser Tag das ideale Wetter für längere Wanderungen durch die pittoreske Landschaft Fornalutxs.

Die Folgetage, Freitag und Samstag, bleiben weiterhin sonnig und trocken mit Höchstwerten von 24°C, ehe der Sonntag wieder größere Wolkenformationen und eine leichte Abkühlung mit sich bringt.

Ausblick auf die neue Woche

Der Montag, der 20. Mai 2024, leitet mit etwas Frische bei 17°C und leichten Regenschauern die neue Woche ein. Ideale Bedingungen, um die vielen Cafés und Restaurants von Fornalutx zu genießen oder in einem der zahlreichen kleinen Läden zu stöbern.

Die Sonnenuntergangszeiten verschieben sich im Verlauf der Woche marginal nach hinten, was die Abende auf Fornalutx besonders lang und angenehm gestaltet.

Ob Strandspaziergang oder Bergtour – die wunderbare Natur und das gemäßigte Wetter machen Fornalutx zu einem reizvollen Ziel für alle, die Ruhe und Erholung suchen.

