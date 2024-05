Wetter in Inca: Voraussicht für die kommende Woche vom 13.05.2024 bis 20.05.2024

Die Wetteraussichten für Inca auf Mallorca

Angenehme Frühlingstemperaturen und ein Wechsel zwischen Sonnenschein und leichten Regenschauern – so lässt sich die Wetterprognose für Inca auf Mallorca in der dritten Maiwoche zusammenfassen. In unserem Wetterbericht geben wir Ihnen einen umfangreichen Überblick, was Sie vom 13. Mai bis zum 20. Mai 2024 erwartet.

Wochenstart mit bewölkten Himmelsansichten

Der Montag (13.05.2024) wird mit einer Höchsttemperatur von 28°C und lockeren Wolkenformationen über der charmanten Ortschaft Inca erwachen. Ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h sorgt für eine angenehme Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 23% liegt und den Tag trocken gestalten lässt. Der Tag beginnt früh um 4:35 Uhr mit dem Sonnenaufgang und gewährt Ihnen lange Tagesfreuden bis zum Sonnenuntergang um 18:54 Uhr.

Leichter Niederschlag bringt Abkühlung

Nach einem warmen Start in die Woche folgen zwei Tage mit leichtem Regen. Am Dienstag (14.05.2024) und Mittwoch (15.05.2024) werden Temperaturen von 26°C bzw. 23°C erreicht. Die Bewölkung bringt nicht nur kühlenden Regen, sondern auch eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 42% und 49%. Der Wind bleibt mit 4 km/h weiterhin moderat.

Strahlende Sonne kehrt zurück

An den folgenden Tagen kehrt die Sonne zurück und bringt mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 27°C das perfekte Ausflugswetter mit sich. Von Donnerstag (16.05.2024) bis Samstag (18.05.2024) können die Inselbewohner und Besucher Mallorcas die Frühlingssonne in vollen Zügen genießen, bevor am Sonntag (19.05.2024) erneut ein leicht bewölkter Himmel aufzieht. Der Wind bleibt beständig, und die Sonne verwöhnt uns von frühmorgens bis spätabends.

Ausklang mit Regen

Die Wetterwoche klingt am Montag (20.05.2024) mit leichtem Regen und einer Temperatur von 20°C aus. Eine höhere Luftfeuchtigkeit von 61% wirkt erfrischend und bietet eine willkommene Abkühlung zum Wochenstart. Der Wind bleibt mit 3 km/h sanft, und die Sonne geht an diesem Tag um 4:29 Uhr auf und um 19:0 Uhr unter.

Ob Planschfreuden im Meer oder ausgedehnte Wanderungen durch das Tramuntanagebirge, die Wetterbedingungen in Inca bieten die ideale Kulisse für vielfältige Outdoor-Aktivitäten. Wir wünschen ihnen eine angenehme Woche und freuen uns darauf, Sie mit weiteren Wetterupdates versorgen zu dürfen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:34:53. +++