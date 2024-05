Wetter in Portocolom: Eine Übersicht für die kommende Woche (13.05.2024 - 20.05.2024)

Die nächste Woche in Portocolom auf Mallorca bringt eine Mischung aus Sonne und Wolken bei angenehmen Temperaturen. Lesen Sie unsere umfassende Wettervorhersage, um mehr über die erwarteten Wetterbedingungen zu erfahren, von den kommenden Niederschlägen bis zu den sonnenverwöhnten Tagen. Tauchen Sie ein in die detaillierte Analyse, und planen Sie Ihre Tage unter der Sonne Mallorcas oder nutzen Sie die kühleren Momente für einen angenehmen Aufenthalt im Schatten.

Wettermomente der Woche: Wechselhaftes Frühlingswetter erwartet

Montag, 13. Mai 2024 Mit einem bedeckten Himmel beginnt die Woche in Portocolom. Bei mühelosen 5 km/h Wind und einer hohen Luftfeuchtigkeit von 61% erklimmt das Thermometer angenehme 21°C. Starten Sie also mit einer leichten Jacke in die neue Woche. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:34 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:51 Uhr.

Dienstag, 14. Mai 2024 Die Wolken ziehen sich weiterhin über Portocolom, allerdings lockert das Wolkendach etwas auf und es erscheinen vereinzelt Lücken für die Sonne. Bei leicht erhöhtem Wind von 7 km/h erreicht das Quecksilber 22°C, während die Luftfeuchtigkeit sich bei 60% einpendelt und der Luftdruck leicht sinkt. Nutzen Sie die etwas längere Tageslichtzeit für Outdoor-Aktivitäten, der Sonnenaufgang erfolgt um 4:33 Uhr und der Sonnenuntergang ist um 18:52 Uhr.

Mittwoch, 15. Mai 2024 Leichte Regenschauer könnten einige Ihrer Pläne für den Mittwoch beeinträchtigen. Passen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten an das Wetter an oder nutzen Sie die Gelegenheit für einen gemütlichen Tag im Innenbereich. Mit einer gleichbleibenden Windstärke von 5 km/h erreicht die Temperatur 18°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 79%. Das könnte zu einem frischeren Gefühl in der Luft führen. Verpassen Sie nicht den Sonnenaufgang um 4:32 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:53 Uhr.

Donnerstag, 16. Mai 2024 An diesem Tag dürfen Sie sich über einen klaren Himmel und Sonnenschein freuen. Die 23°C und ein milder Wind von 7 km/h laden zu allerlei Aktivitäten ein, während die Luftfeuchtigkeit auf erfrischende 39% fällt – ein idealer Tag für Ausflüge in die Natur! Die Sonne begrüßt Sie in Portocolom um 4:32 Uhr und verabschiedet sich um 18:54 Uhr.

Freitag, 17. Mai 2024 Die gute Wettersträhne setzt sich fort mit einem weiteren Tag unter einem klaren blauen Himmel. Mit angenehmen 22°C und einer moderaten Windgeschwindigkeit von 7 km/h ist es ein perfekter Zeitpunkt für Freizeitaktivitäten drinnen und draußen. Dabei hält sich die Luftfeuchtigkeit bei einer behaglichen 53%. Das sommerliche Wetter eröffnet tolle Möglichkeiten für Strandbesuche und lange Spaziergänge entlang der Küste, während die Sonne um 4:31 Uhr auf- und um 18:55 Uhr untergeht.

Wochenendprognose Sonnige Aussichten und leichte Böen

Am Samstag halten die heiteren Bedingungen an, obwohl sich die Wolken erneut verdichten könnten. Vorhergesagt sind 21°C und eine sanfte Brise bei 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt stabil bei 61%, während der Luftdruck steigt. Sonnenaufgang und -untergang markieren den Tag um 4:30 Uhr bzw. 18:56 Uhr. Am Sonntag setzt sich das bewölkte Wetter fort bei ähnlichen Temperaturen und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 59%. Bereiten Sie sich auf den Sonnenaufgang um 4:29 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:57 Uhr vor.

Montag, 20. Mai 2024 Die neue Woche startet mit leichtem Regen und einem Temperaturrückgang auf 20°C. Der Wind frischt auf 8 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 66%. Für Aktivitäten, die Schutz vor Niederschlag erfordern, ist dies der passende Zeitpunkt, die grüne Natur Mallorcas auf andere Weise zu erforschen. Der Tag startet mit dem Sonnenaufgang um 4:28 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:58 Uhr.

Als Ihr kompetenter Begleiter für das Wetter in Portocolom bringen wir Sie sicher durch jede Wetterlage. Bleiben Sie mit der Mallorca Zeitung immer auf dem neuesten Stand und genießen Sie die wunderschöne Insel Mallorca in vollen Zügen, ganz gleich welches Wetter Sie erwartet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:54:38. +++