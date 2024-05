Wetter in Sant Joan: Die nächsten 7 Tage Prognose auf Mallorca (13.5.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Sant Joan: Prognose für die nächsten 7 Tage

Wie entwickelt sich das Wetter in Sant Joan auf Mallorca in der nächsten Woche? Unser Wetterbericht gibt Ihnen einen detaillierten Ausblick auf die kommenden Tage – Temperaturen, Niederschlagsrisiko und Sonnenstunden inklusive. Das Wetter präsentiert sich abwechslungsreich: von sonnigen Abschnitten bis hin zu regnerischen Phasen, was typisch ist für das Frühlingswetter auf der Baleareninsel.

Wettertrend für Sant Joan: Von sonnig bis schauerlich

Beginnend mit dem 13. Mai 2024 können die Einwohner und Besucher von Sant Joan angenehme 23°C bei einem Himmel mit verstreuten Wolken und leichten Winden um die 5 km/h genießen. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 38% und einem Luftdruck von 1012 hPa ist das Wetter ideal für Freiluftaktivitäten. Der Tag beginnt mit einem malerischen Sonnenaufgang um 4:34 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:03 Uhr.

Der folgende Tag, der 14. Mai, kommt mit moderatem Regen daher, bei einer etwas kühleren Höchsttemperatur von 17°C. Mit erhöhter Feuchtigkeit von 73% und weiter absinkendem Luftdruck auf 1006 hPa könnte dies der perfekte Tag sein, um es sich in einem der lokalen Cafés gemütlich zu machen und das Wetterphänomen von drinnen zu beobachten. Der Tag begrüßt uns früh um 4:33 Uhr mit Tageslicht, welches uns bis um 19:04 Uhr erhalten bleibt.

Leichter Regen setzt sich am 15. Mai fort, während die Temperaturen auf 19°C ansteigen. Die relative Feuchtigkeit sinkt wieder auf 39%, und die Windgeschwindigkeiten erreichen 6 km/h. Der Luftdruck bleibt bei 1006 hPa. Sonnenaufgang ist um 4:32 Uhr, während sich der Abend mit dem Sonnenuntergang um 19:05 Uhr beschließt.

Die nächsten Tage zeigen ein auf und ab der Wolkendecke und Temperaturen, die konstant eine angenehme Wärme mit sich bringen. Mit 19°C zu 24°C lädt das Wetter zu verschiedenen Aktivitäten ein – vom gemütlichen Stadtbummel bis hin zu einer Wanderung durch die malerische Landschaft von Sant Joan.

Wochenendausblick: Sonne und Schauer in Sant Joan

Das Wochenende gibt einen kleinen Vorgeschmack auf den Sommer mit Temperaturen von bis zu 24°C am 19. Mai, jedoch sollten Sie nicht den Regenschirm vergessen, da gelegentlicher leichter Regen erwartet wird. Der 20. Mai bringt eine Abkühlung auf 17°C und erneut leichtem Regen, was das Ende der Woche beschließt. Genießen Sie den frischen Mai mit einer Mischung aus Bequemlichkeit und Abenteuerlust auf der wunderschönen Insel Mallorca.

Planen Sie Ihre Unternehmungen auf Mallorca mit dieser Wetterprognose im Hinterkopf, um das Beste aus Ihrem Aufenthalt in Sant Joan zu machen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche mit vielen schönen Momenten, egal ob bei Sonne oder Regen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:45:13. +++