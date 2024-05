Wetter in Sóller (13.5.2024 bis 20.5.2024): Tägliche Prognose und Wetterentwicklung (13.5.2024)

Wettervorhersage für Sóller: Eine Woche voller Sonne und vereinzeltem Regen

Die malerische Region Sóller auf Mallorca erfreut sich in der kommenden Woche einer Mischung aus sonnigen Tagen und leichtem Regenschauer. Wie sieht die detaillierte Wetterprognose für Sóller vom 13. Mai 2024 bis zum 20. Mai 2024 aus? Lassen Sie uns einen Blick auf die täglichen Wetterbedingungen werfen und herausfinden, was Urlauber und Einheimische erwarten können.

Wetterübersicht für Sóller: Sonne, Wolken und Regengeplänkel

Die Woche startet am Montag, den 13. Mai 2024, mit angenehmen 25°C und einer leichten Brise von nur 3 km/h. Morgens erwachen Sie in Sóller zu einem Himmel mit aufgelockerten Wolkenformationen - ein ideales Szenario, um den Tag im Freien zu planen. Um 4:36 Uhr begrüßt uns der Sonnenaufgang, während der Sonnenuntergang um 18:54 Uhr die Nacht einläutet.

Der Dienstag bringt leicht bewölkten Himmel und leichten Regenfall mit sich, jedoch bleibt das Thermometer mit 24°C bei moderaten Temperaturen. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 60%, was zu einer erfrischenden Brise bei gleichbleibenden Windverhältnissen führt.

Auch der Mittwoch kündigt sich mit 22°C und vereinzeltem Nieselregen an, was die Natur von Sóller zum Strahlen bringen wird. Die Luftfeuchtigkeit verharrt bei 61%, und der leichte Wind sorgt für eine willkommene Abkühlung.

Am Donnerstag wird es heiter mit einem klaren Himmel und Temperaturen um 21°C. Der Wind nimmt etwas zu und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 39%.

Ein perfekter Start ins Wochenende zeichnet sich am Freitag ab, mit strahlendem Sonnenschein, 24°C und klarer Sicht, während am Samstag das Thermometer auf 25°C klettert, was zu einem idyllischen Tag unter der Sonne Mallorcas beiträgt.

Am Sonntag gesellen sich wieder einige Wolken in den sonst klaren Himmel und sorgen bei 24°C für angenehme Temperaturen. Der Wochenabschluss am Montag lässt bei 18°C leichter Regen erwarten; perfekt für jene, die die Hitze umgehen möchten und dennoch das mediterrane Klima genießen wollen.

Das erwartet Sie am Wochenende

Am Wochenende wartet Sóller mit überwiegend klarem Himmel auf. Der Samstag verspricht mit 25°C Sonne pur und eine sanfte Brise. Die Nacht fällt ein mit einem Sonnenuntergang um 18:59 Uhr.

Der Sonntag begrüßt Sie mit aufgelockerten Wolken und Temperaturen, die immer noch bei angenehmen 24°C liegen. Der Tag beginnt um 4:30 Uhr mit Sonnenaufgang und endet mit Sonnenuntergang um 19:00 Uhr.

Genießen Sie jede Minute auf der wunderschönen Insel Mallorca und lassen Sie sich von den wechselhaften Wetterbedingungen nicht abschrecken. Sóller bietet auch in dieser Woche genügend Sonne, um das Herz jeden Urlaubers höherschlagen zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:51:38. +++