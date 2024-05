Wetter in Vilafranca de Bonany (13.5.2024 bis 20.5.2024): Die Wetteraussichten für die kommende Woche (13.5.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Vilafranca de Bonany

Wetteraussichten in Vilafranca de Bonany:Vilafranca de Bonany Mit interessanten Entwicklungen reiht sich die kommende Woche in das typisch milde Frühlingswetter Mallorcas ein. Die Tage bringen in Vilafranca de Bonany angenehme Temperaturen und verschiedene Wetterlagen, von wolkigen Himmeln bis zu klaren sonnigen Tagen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie sich das Wetter vom 13. bis zum 20. Mai 2024 gestalten wird.

Wochenstart mit angenehmer Wärme und leichter Brise

Am Montag, den 13. Mai, zeigt sich der Frühling von seiner lieblichen Seite mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen angenehme 25 Grad Celsius. Bei dieser Wärme ist es ideal, Zeit im Freien zu verbringen, vielleicht bei einem gemütlichen Spaziergang durch die malerischen Straßen Vilafrancas. Die Windgeschwindigkeit liegt hier bei sanften 5 km/h - perfekt, um die Wärme zu genießen, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen.

Midweek Insights: Von Wolken bedeckt bis heiter

Die Mitte der Woche begrüßt uns mit einer kleinen Variation in der Bewölkung. Der Dienstag, der 14. Mai, wird von vereinzelten Wolkenfeldern geprägt sein, während das Thermometer weiterhin freudige 24 Grad anzeigt. Mit einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 47 % fühlt sich das Wetter alles andere als drückend an - ein idealer Tag, um Mallorcas Natur zu erkunden.

Am Mittwoch, den 15. Mai, könnten Sie Ihren Regenschirm gebrauchen, denn leichter Regen zieht auf. Inmitten der Schauer schafft es das Quecksilber jedoch immer noch auf behagliche 22 Grad Celsius. Dies könnte die perfekte Gelegenheit sein, um eines der vielen Museen der Insel zu besuchen oder sich in einem der gemütlichen Cafés von Vilafranca zu entspannen.

Sonne satt am Donnerstag und Freitag

Für den 16. und 17. Mai ist reinstes Sonnenwetter vorhergesagt. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 26 Grad am Freitag, können Sie sich auf ideale Bedingungen für Ausflüge an die Küste oder einen entspannten Tag am Pool freuen. Der Wind bleibt weiterhin moderat und die Luftfeuchtigkeit auf einem angenehm niedrigen Niveau.

Leichte Wolken und stabile Temperaturen am Wochenende

Auch das Wochenende hält das freundliche Wetter mit wenigen Wolken am Samstag, 25°C und einer sanften Brise bei. Der Sonntag bringt eine geschlossene Wolkendecke, die jedoch kein Hindernis für die Freizeitgestaltung darstellen sollte, da es weiterhin warm bleibt.

Ausblick auf den Wochenanfang mit Niederschlägen

Den Beginn der neuen Woche sollten Sie vielleicht für Indoor-Aktivitäten planen: Am Montag, dem 20. Mai, kündigen sich wieder leichte Regenschauer an, die für eine willkommene Abkühlung sorgen. Das Thermometer fällt auf frischere 21 Grad Celsius zurück, was die Insel in eine angenehme Frische taucht.

Jeder Tag startet mit einem frühen Sonnenaufgang gegen 4:29 Uhr und endet mit einem späten Sonnenuntergang gegen 18:59 Uhr, sodass Sie lange, helle Tage genießen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:53:40. +++