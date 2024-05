Wetter Llubí (13.05.24 bis 20.05.24): Frühlingshaustemperaturen und leichte Niederschläge

Aktuelle Wettervorhersage für Llubí

Die kommende Woche in Llubí hält eine Mischung aus sonnigen Tagen und leichten Regenschauern bereit. Frühlingshafte Temperaturen sorgen für angenehmes Klima, während die Luftfeuchtigkeit und der Wind für Erfrischung sorgen.

Wetteraussichten für die Woche vom 13. Mai bis 20. Mai 2024

Am Montag den 13. Mai erwacht Llubí unter teilweise bewölktem Himmel, bei Temperaturen um die 28°C. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft. Die Luftfeuchtigkeit ist gering, was für ein angenehmes Klima sorgt. Sonnenaufgang ist um 4:35 Uhr und Sonnenuntergang um 18:53 Uhr.

Der Dienstag zeigt sich mit leichtem Regen und Temperaturen um die 26°C etwas abgekühlt. Der Wind weht leicht verstärkt mit 5 km/h. Die Feuchtigkeit steigt auf 43%, was den Tag frischer wirken lässt.

Auch der Mittwoch hält leichte Regenschauer bei Temperaturen von 24°C bereit. Wind und Feuchtigkeit bleiben ähnlich wie am Vortag, sorgen aber für ein etwas kühleres Tagesgefühl.

Am Donnerstag klärt sich der Himmel über Llubí auf und präsentiert einen klaren blauen Himmel bei Temperaturen von 26°C. Der Wind nimmt etwas zu und weht mit 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 16% sinkt.

Klare Himmel herrschen auch am Freitag und Samstag, mit Temperaturen, die stabil bei 27°C liegen. Der Wind bleibt mäßig und die Luftfeuchtigkeit moderat, was für ideales Wetter zur Freizeitgestaltung sorgt.

Der Sonntag bringt wieder teilweise bewölkte Himmel mit milder 27°C und sanften Wind. Dies könnte ein perfekter Tag sein, um die Natur Llubís zu genießen.

Den Abschluss der Woche macht der Montag, der 20. Mai, mit leichtem Regen und niedrigeren Temperaturen um die 22°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, bietet aber immer noch Komfort für den Aufenthalt im Freien.

Fazit: In der kommenden Woche bietet Llubí ideale Bedingungen für all jene, die die frühlingshaften Tage im Freien genießen möchten. Mit nur vereinzelten Regentagen und durchweg angenehmen Temperaturen können Besucher und Einheimische die Insel Mallorca in vollen Zügen genießen.

