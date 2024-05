Wetter-Trend für Deià: Frühlingstemperaturen und vereinzelte Niederschläge (13.5.2024)

Wetter in Deià: Eine Woche zwischen Sonnenschein und leichten Regenschauern

Begrüßen Sie die sonnigen Frühlingstage in Deià, aber vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm, denn die kommenden Tage bringen neben klarem Himmel auch gelegentliche Niederschläge.

Sonniges und mildes Wetter beherrscht die Woche

Den Auftakt macht der 13. Mai 2024 mit angenehmen 24°C und teils bewölktem Himmel. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft, und auch der Luftdruck von 1013 hPa verspricht stabile Verhältnisse.

Leichter Regen kündigt sich an

Von 14. bis 15. Mai erwarten uns leichte Regenfälle, die Temperaturen bewegen sich um 23°C und 21°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf bis zu 66%, daher sollte man auf eine erhöhte Regenwahrscheinlichkeit vorbereitet sein.

Klare Himmelsaussichten zur Wochenmitte

Ab dem 16. Mai kehrt wieder die Sonne zurück und das Thermometer steigt auf erfreuliche 24°C am 17. und 18. Mai. Mit einem klaren Himmel über DeiàDeià können Sie Outdoor-Aktivitäten und das Flair der Stadt genießen.

Vorübergehend wolkiger und feuchter

Die Wetterlage verändert sich am 19. Mai, wenn sich vereinzelte Wolken am Himmel abzeichnen, wobei es bei milden 23°C bleibt. Feuchtere Luftmassen führen die Woche zum Ende, denn am 20. Mai kündigen sich wieder leichter Regen und ein Temperaturabfall auf 19°C an.

Sonnenaufgang und -untergang in Deià

Die Tage in Deià beginnen früh mit einem Sonnenaufgang um 4:30 Uhr und erstrecken sich bis zum Sonnenuntergang um 19:01 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:30:51. +++