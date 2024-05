Wetteraussichten für Lloret de Vistalegre: Sonnige Momente und milde Brisen im Mai (13.5.2024)

Wetterprognose für Lloret de Vistalegre bis zum 20. Mai 2024

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich von seiner angenehmen Seite: Die Gemeinde Lloret de Vistalegre kann sich auf eine Woche mit sonnigen Abschnitten und milden Temperaturen freuen. Während das Thermometer tagsüber Werte um die 28°C erreicht, sorgen leichte Brisen und ein angenehmer Luftdruck für ideales Urlaubs- und Freizeitwetter.

Heitere und sonnendurchflutete Tage voraus

Beginnend mit dem 13. Mai, zeigt sich der Himmel über Lloret de Vistalegre teils bewölkt, doch die Sonne findet immer wieder ihren Weg durch die Wolken. Diese leichten Wolkenfelder sind kein Hindernis für die wärmenden Sonnenstrahlen, die die Temperaturen auf bis zu 28°C ansteigen lassen. Der Wind weht sanft mit lediglich 4 km/h bei einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit von 24%.

Ein Touch Frische Mitte der Woche

Am 14. und 15. Mai ziehen vereinzelt Wolkenfelder über den blauen Himmel und sorgen stellenweise für ein farbenfrohes Spiel am Firmament. Die Temperaturen bleiben mit 25°C beziehungsweise 24°C weiterhin im gemäßigten Bereich. Ein leichter Regenschauer ist am 15. Mai möglich, also vergessen Sie nicht, einen kleinen Schirm für alle Fälle bei sich zu führen.

Strahlender Sonnenschein und stabiles Wetter

Ab dem 16. Mai hält das klare Blau des Himmels Einzug und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen oder Strandausflügen ein. Mit einem klaren Sternenhimmel in den Nachtstunden und angenehmen 26°C am Tag, lässt es sich hervorragend in Lloret de Vistalegre aushalten.

Die darauf folgenden Tage bis zum 18. Mai gestalten sich ähnlich entspannt mit geringer Bewölkung und konstanten Temperaturen. Am 19. Mai nehmen die Wolken etwas zu, doch die Temperaturen halten sich stabil bei 27°C.

Leichter Temperaturrückgang mit Regenschauern

Zum Ausklang der Wettervorhersage, am 20. Mai, kühlt sich die Luft leicht ab und die Temperaturen sinken auf 21°C. Leichter Regen kann am Nachmittag einsetzen, was die Natur nach den sonnigen Tagen erfrischt und alles in sattem Grün erstrahlen lässt.

Die Sonnenaufgänge und -untergänge in Lloret de Vistalegre sind gerade in dieser Jahreszeit ein atemberaubendes Schauspiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Genießen Sie diese in aller Ruhe, während die Natur auf Mallorca erwacht oder zur Ruhe kommt.

Ob für Outdoor-Aktivitäten, Sightseeing oder entspannte Tage am Strand – die kommende Woche bietet optimale Bedingungen für eine Vielzahl an Unternehmungen. Halten Sie Ihre Kameras bereit, um die Schönheit Lloret de Vistalegres und die malerischen Sonnenuntergänge festzuhalten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:35:34. +++