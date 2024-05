Wetteraussichten für Sencelles: Sonne, leichte Regenschauer und angenehme Temperaturen (13.5.2024)

Das Wetter in Sencelles: Eine Woche voller Abwechslung

Die Wettervorhersage für Sencelles präsentiert sich in den kommenden Tagen als Mischung aus sommerlichen Temperaturen, sporadischem Niederschlag und angenehmen Windverhältnissen. Ein Blick auf den Himmel über Sencelles zeigt, dass Sonne und Wolken in der nächsten Woche ein abwechslungsreiches Panorama bieten werden.

Wetterverlauf der kommenden Tage in Sencelles

Montag, 13.5.2024: Der Wochenauftakt in Sencelles wird mit 29°C und zerbrochenen Wolken recht warm. Ein leichter Wind weht mit 4 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 21% und einem Luftdruck von 1012 hPa wird der Tag von einem erfrischenden Morgen eingeleitet, während die Sonne um 4:35 Uhr auf- und um 18:53 Uhr untergeht.

Dienstag, 14.5.2024: Leichter Regen lässt die Temperaturen auf angenehme 26°C sinken. Der Wind legt leicht zu und weht nun mit 5 km/h. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 45% und einem Luftdruck von 1005 hPa sollten Sie vielleicht einen Regenschirm mitnehmen, wenn Sie das Haus verlassen. Sonnenauf- und -untergang erfolgen um 4:34 Uhr bzw. um 18:54 Uhr.

Mittwoch, 15.5.2024: Ähnliches Wetter setzt sich mit leichten Regenschauern fort und das Thermometer zeigt wiederum 24°C an. Mit leichten Winden von 5 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 48% und einem Luftdruck von 1006 hPa bleibt das Klima in Sencelles angenehm. Der Tag beginnt um 4:33 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet um 18:55 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Donnerstag, 16.5.2024: Das Wetter klart auf und beschert uns einen klaren Himmel bei 26°C. Der Wind nimmt mit 7 km/h ein wenig zu, und dank einer geringen Luftfeuchtigkeit von 16% und einem Luftdruck von 1008 hPa dürfen wir uns auf einen trockenen und frischen Tag freuen. Sonnenaufgang ist um 4:33 Uhr, Sonnenuntergang um 18:56 Uhr.

Freitag, 17.5.2024 bis Sonntag, 19.5.2024: Die nächsten Tage versprechen mit Temperaturen von 27°C und einem wechselnden Himmel aus klarem Blau und einigen Wolken eine anhaltende Wärme. Die Winde bleiben mit 6 km/h angenehm und die Luftfeuchtigkeit steigt allmählich von 29% auf 36% an. Der Luftdruck liegt konstant bei etwa 1010 hPa. Ergreifen Sie die Gelegenheit, um die Schönheit Sencelles' zu genießen – sei es bei einem Spaziergang im Freien oder einem gemütlichen Abendessen im Freien.

Montag, 20.5.2024: Den Ausklang der betrachteten Wetterperiode bildet leichter Regen bei 21°C. Die Luftfeuchtigkeit erreicht mit 58% einen Höhepunkt, während der Wind mit 4 km/h und einem Luftdruck von 1008 hPa moderat bleibt. Sonnenaufgang um 4:29 Uhr und Sonnenuntergang um 19:00 Uhr beschließen den Tag. Ausblick auf die Wetterwoche in Sencelles

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Sencelles eine attraktive Palette an klimatischen Bedingungen bietet, die die nächsten Tage ideal für Outdoor-Aktivitäten gestalten. Trotz der leichten Regentage bleibt das milde Klima bestehen und bietet Einwohnern wie Besuchern gleichermaßen die Möglichkeit, die Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:49:50. +++