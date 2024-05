Wetteraussichten für Ses Salines: Sonnige und regnerische Phasen abwechselnd (13.5.2024)

Das 7-Tage-Wetter in Ses Salines, Mallorca: Eine Mischung aus Sonne und Regen

Das Wetter in Ses Salines zeigt sich in den kommenden Tagen von einer wechselhaften Seite. Sonnenanbeter und Freunde des Regenspaziergangs kommen in der Woche vom 13. Mai bis zum 20. Mai 2024 gleichermaßen auf ihre Kosten.

Wetterübersicht für Ses Salines ab dem 13. Mai

Mit einem Mix aus Wolken und Sonne startet die Woche in Ses Salines. Am Montag, dem 13. Mai, werden die Bürgerinnen und Bürger bei einer Temperatur von 22°C und einer leichten Brise mit bis zu 5 km/h von zerbrochenen Wolken begleitet.

Regnerische Aussichten und Temperaturtrends

Die Tage danach kündigen sich etwas kühler und feuchter an. Bereits am Dienstag deutet sich mit vereinzelten Wolken bei einer Höchsttemperatur von 21°C eine leichte Veränderung an. Für den Mittwoch prognostiziert das Wettermodell leichtniederschläge bei 20°C. Doch schon am Donnerstag dürfen wir uns wieder über einen klaren Himmel und angenehme 22°C freuen.

Am Wochenende setzen sich die klaren und teils wolkigen Bedingungen fort, wobei die Temperaturen konstant bei etwa 21°C liegen. Zum Beginn der neuen Woche sollten Regenschirme nicht vergessen werden, da für Montag leichter Regen bei 20°C angekündigt ist.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Ses Salines

Für alle Frühaufsteher und Sonnenuntergangs-Genießer bietet Ses Salines auch in dieser Woche spektakuläre Momente. Der Sonnenaufgang findet am Montag um 4:35 Uhr statt und weicht im Wochenverlauf täglich um eine Minute nach vorne. Die Tage enden mit einem immer späteren Sonnenuntergang, welcher am Montag um 18:52 Uhr stattfindet und bis Sonntag auf 18:58 Uhr vorrückt.

Zusammenfassung des Wettertrends für Ses Salines

Zusammengefasst wird die Woche in Ses Salines überwiegend mild mit einigen sonnigen Abschnitten und einigen Regenphasen, die für Abkühlung sorgen. Eine ideale Zeit für alle, die die vielfältigen Seiten des Frühlings auf Mallorca zu schätzen wissen.

