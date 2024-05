Wetterprognose Consell: Sonne und leichte Regenschauer erwarten Sie vom 13. bis 20. Mai 2024 (13.5.2024)

7-Tage-Wettervorhersage für Consell

Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche in Consell auf Mallorca! Mit einer Mischung aus sonnigen Abschnitten und gelegentlichen leichten Niederschlägen stellen wir Ihnen die Wetteraussichten vom 13. bis 20. Mai 2024 vor, sodass Sie Ihre Aktivitäten optimal planen können.

Wochenstart unter Wolken und Sonnenstrahlen

Am Montag, den 13. Mai, erleben wir mit Temperaturen von bis zu 28°C unter aufgelockerten Bewölkungen einen warmen Tag in Consell. Der Wind bleibt mit 5 km/h moderat und die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei niedrigen 23%, was für ein angenehmes Klima sorgt. Sonnenauf- und untergang können Sie um 4:36 Uhr morgens beziehungsweise 18:54 Uhr abends bewundern.

Nasse Überraschungen zur Wochenmitte

Der Dienstag und Mittwoch bringen einen kleinen Wetterumschwung. Am 14. Mai sinkt das Thermometer auf 25°C und es ist mit leichtem Regen zu rechnen. Die Windgeschwindigkeiten bleiben gering, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 48%. Der 15. Mai setzt diesen Trend mit gleichfalls leichten Regenschauern und 23°C fort, beendet jedoch mit einer steigenden Luftfeuchtigkeit von 52% den Tag.

Rückkehr des klaren Himmels

Der Donnerstag, 16. Mai, beschenkt uns wieder mit klarem Himmel und einer leichten Brise bei einer Temperatur von 24°C. Freuen Sie sich auf weniger als ein Viertel Luftfeuchtigkeit, was für trockenes und angenehmes Wetter sorgt.

Sonnig geht es weiter

Am Freitag und Wochenende dürfen Sie sich über viel Sonnenschein und Höchsttemperaturen um die 26°C freuen. Der Wind weht leicht und die Luftfeuchtigkeit bleibt im angenehmen Bereich. Eine Mischung aus klarem und leicht bewölktem Himmel wird Sie begleiten.

Ausklang der Wetterwoche mit leichtem Regen

Zum Ende der siebentägigen Wetterperiode, am 20. Mai, ziehen die Temperaturen auf 19°C an. Leichte Regenschauer werden erwartet, wobei die Luftfeuchtigkeit auf 66% klettert. Ideales Wetter, um Mallorcas Natur zu genießen oder gemütlich im Café zu sitzen.

