Wetterprognose für Bunyola: 7-Tage-Übersicht mit Temperaturen und Regenwahrscheinlichkeit (13.5.2024)

Ausführliche Wettervorhersage für Bunyola vom 13. bis 20. Mai 2024

Ein Überblick über das Wetter in Bunyola: Die malerische Gemeinde Bunyola auf Mallorca ist bekannt für ihre beeindruckende Landschaft und ihre angenehmen klimatischen Bedingungen. Im Zeitraum vom 13. bis 20. Mai 2024 erwarten die Einwohner und Besucher von Bunyola eine Reihe von verschiedenen Wetterlagen, die von teilweiser Bewölkung bis hin zu klaren Himmeln reichen. Die folgende Prognose soll Ihnen dabei helfen, Ihre Aktivitäten in belle Bunyola entsprechend zu planen.

Wochenstart mit wechselhaften Wetterverhältnissen

Montag, 13. Mai: Die Woche beginnt mit teilweise bewölktem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 24°C. Es wird eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von etwa 5 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 38% wehen. Der Luftdruck liegt bei 1013 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang können Sie um 04:36 Uhr und um 18:54 Uhr genießen.

Mit Schirm durch Bunyola

Dienstag, 14. Mai: Der Tag begrüßt uns mit leichtem Regen und führt zu einer leichten Abkühlung auf 22°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 60%, und es weht ein sanfter Wind mit 4 km/h. Der Druck fällt leicht auf 1005 hPa. Der Himmel bedeckt sich, also vergessen Sie nicht, Ihren Schirm mitzunehmen. Sonnenaufgang ist um 04:35 Uhr, und bei Sonnenuntergang um 18:55 Uhr ist mit weiteren Niederschlägen zu rechnen.

Regen lässt nach und weicht strahlend blauem Himmel

Mittwoch bis Freitag, 15. bis 17. Mai: Die Mitte der Woche ist von leichtem Regen geprägt, doch ab Donnerstag erwarten Sie klare Himmel über Bunyola. Die Temperaturen bleiben stabil zwischen 20°C und 22°C. Die Luftfeuchtigkeit variiert von 35% am Donnerstag bis hin zu 47% am Freitag, während der Wind seine Ruhe bewahrt mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Achten Sie auf den Sonnenaufgang um 04:34 Uhr am Mittwoch und den Sonnenuntergang um 18:58 Uhr am Freitag.

Ein perfektes Wochenende in Bunyola?

Samstag und Sonntag, 18. und 19. Mai: Das Wochenende in Bunyola verspricht klaren Himmel bei Temperaturen um die 22°C. Eine ideale Gelegenheit für Ausflüge in die Natur oder ein entspanntes Café auf der Terrasse. Mit einer leichten Brise und einer Luftfeuchtigkeit um die 50%, ist das Wetter günstig für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Den Sonnenuntergang können Sie am Samstag um 18:59 Uhr und am Sonntag um 19:00 Uhr bewundern.

Montag, 20. Mai: Zum Ende der Woche kehrt der Regen zurück nach Bunyola und bringt eine Abkühlung auf 17°C mit. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 73%, und der Wind bleibt konstant bei 4 km/h. Halten Sie Ihre Regenkleidung bereit, und schauen Sie dem Regen eventuell aus einem gemütlichen Innenraum zu. Frühe Vögel können den Tag mit dem Sonnenaufgang um 04:30 Uhr beginnen, während der Sonnenuntergang um 19:01 Uhr den Tagesabschluss bildet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:26:37. +++