Wettervorhersage Alcúdia: Sonne und leichte Regenschauer für die kommende Woche (13.5.2024)

Das Wetter in Alcúdia: Was erwartet uns in den nächsten Tagen?

Die malerische Stadt Alcúdia auf Mallorca ist weithin bekannt für ihre atemberaubenden Strände und historischen Sehenswürdigkeiten. Doch nicht nur die kulturellen Highlights machen Alcúdia zu einem beliebten Ziel, auch das angenehme Klima zieht Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an. Was genau Sie wettertechnisch in der nächsten Woche vom 13. Mai bis zum 20. Mai 2024 erwartet, erfahren Sie hier in unserer detaillierten Wettervorhersage.

Ein Blick auf die kommenden Tage

Starten wir mit dem Montag, dem 13. Mai 2024. Die Bewölkung wird hin und wieder von der Sonne durchbrochen und die Temperaturen liegen bei angenehmen 23°C. Bei einer leichten Brise mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 54%, bietet sich dieser Tag ideal an, um die charmanten Straßen von Alcúdia zu erkunden. Der Luftdruck beträgt 1013 hPa, und der Sonnenaufgang und -untergang erfolgt um 4:34 Uhr bzw. 18:53 Uhr.

Am Dienstag, den 14. Mai, ziehen leichte Regenschauer auf, die jedoch nichts von der Schönheit Alcúdias nehmen können. Die Temperaturen erreichen bis zu 21°C, mit einer Luftfeuchtigkeit von 68%. Ein perfekter Tag, um eines der gemütlichen Cafès zu besuchen oder im Trockenen die Museumsschätze zu bewundern.

Für den Mittwoch, den 15. Mai, ist erneut mit leichtem Niederschlag zu rechnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 19°C, begleitet von einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit von 71%. Auch an diesem Tag lässt sich das mallorquinische Leben genießen - ob beim Bummeln durch die kleinen Boutiquen oder bei einer Weinprobe lokaler Spezialitäten.

Wetteraufhellung im Anmarsch

Ab Donnerstag, den 16. Mai, klärt sich der Himmel über Alcúdia auf und die Sonne zeigt sich in ihrer vollen Pracht. Mit einer maximalen Temperatur von 22°C und einer angenehmen Brise lädt das Wetter zum Verweilen an den Stränden und zur Erholung ein. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 46%, was für frische und komfortable Bedingungen sorgt.

Der 17. und 18. Mai setzen den Trend mit strahlendem Himmel und Temperaturen um die 23°C und 24°C fort. Die perfekte Gelegenheit, um Segeltouren zu unternehmen oder sich bei einem Spaziergang am glitzernden Mittelmeer die Sonne auf die Haut scheinen zu lassen.

Zum Abschluss der Woche, am Sonntag, den 19. Mai, kehren die Wolken zurück, ohne jedoch die Temperatur von 22°C wesentlich zu beeinträchtigen. Der Montag, den 20. Mai, bringt erneut leichten Regen, was die Gelegenheit bieten könnte, einige der kulturellen Angebote Alcúdias indoor zu erleben.

Wetterfazit für Alcúdia

Zusammenfassend erwartet uns eine Woche mit einem Mix aus sonnigen Abschnitten und leichten Regenphasen. Die Stadt Alcúdia präsentiert sich als vielseitiges Ziel, das bei jeder Wetterlage etwas zu bieten hat. Planen Sie also Ihren Aufenthalt mit Vertrauen und freuen Sie sich auf eine erlebnisreiche Woche auf der beliebten Baleareninsel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:21:27. +++