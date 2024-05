Wettervorhersage Estellencs: Sonnige Tage und leichte Regenschauer erwarten Sie (13.5.2024)

Das Wetter in Estellencs: Ein Überblick über die kommenden Tage

Das Wetter in Estellencs auf Mallorca bietet uns in der Woche vom 13. bis 20. Mai 2024 einen Mix aus Sonnenschein und leichten Regenschauern. Mit Temperaturen, die sich vielfach um die 20-Grad-Marke einpendeln, lädt die idyllische Gemeinde sowohl zu entspannten Outdoor-Aktivitäten als auch zu gemütlichen Stunden in den charmanten Cafés und Restaurants ein.

Wettertrend für Estellencs: Was erwartet Sie?

Montag, 13. Mai 2024: Die Woche startet mit leichter Bewölkung und angenehmen 21 Grad Celsius. Ein schwacher Wind weht, und mit einer Luftfeuchtigkeit von 60% und einem Luftdruck von 1013 hPa wird ein angenehmer Tag prognostiziert. Der Sonnenaufgang erstrahlt um 4:37 Uhr, und der Abend klingt aus mit einem Sonnenuntergang um 18:55 Uhr.

Dienstag, 14. Mai 2024: Leichter Regen kündigt sich an und bringt eine Abkühlung auf 20 Grad Celsius herbei. Eine mäßige Brise von 5 km/h begleitet die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 79%. Mit einem leicht gefallenen Luftdruck auf 1006 hPa sollten Sie eventuell für einen Schirm sorgen. Der Tag beginnt mit Sonnenaufgang um 4:36 Uhr und endet mit Sonnenuntergang um 18:56 Uhr.

Wetteraussichten für die Mitte der Woche in Estellencs

Mittwoch, 15. Mai 2024: Die leichten Regenfälle setzen sich fort, und die Temperaturen halten sich bei moderaten 19 Grad Celsius. Das Wetter gestaltet sich mit einem Wind von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 78% weiterhin gemäßigt. Der Tag wird um 4:35 Uhr durch den Sonnenaufgang eingeleitet und um 18:57 Uhr durch den Sonnenuntergang abgeschlossen.

Donnerstag, 16. Mai 2024: Die Sonne kehrt zurück! Freuen Sie sich auf klaren Himmel und 20 Grad Celsius. Der Wind bläst mit 4 km/h, und die recht niedrige Luftfeuchtigkeit von 48% sorgt für ein angenehmes Klima. Der Luftdruck steigt auf 1009 hPa. Der frühe Vogel begrüßt die Sonne um 4:34 Uhr und verabschiedet sie um 18:58 Uhr.

Das Wetter zum Ende der Woche in Estellencs

Freitag, 17. Mai 2024: Ein weiterer strahlender Tag steht bevor. Mit einem klaren Himmel rechnen wir bei Temperaturen von 21 Grad Celsius und einer leichten Brise von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 68%, und der Luftdruck verharrt bei angenehmen 1010 hPa. Sonnenauf- und -untergang begleiten uns um 4:33 Uhr bzw. um 18:59 Uhr in den Tag.

Samstag, 18. Mai 2024: Bei unveränderten Temperaturen von 20 Grad Celsius und einem ruhigen Wind von 3 km/h können Sie die Seele baumeln lassen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 71%, während der Luftdruck leicht ansteigt auf 1011 hPa. Ein weiterer prächtiger Tag mit Sonnenaufgang um 4:33 Uhr und einem längeren Tag bis zum Sonnenuntergang um 19:00 Uhr.

Sonntag, 19. Mai 2024: Der Tag beginnt mit ein paar Wolken am Himmel, doch die Temperaturen bleiben konstant bei 20 Grad Celsius. Mit einem leichten Wind von 2 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 69% bietet sich ein idealer Tag für einen Ausflug an. Beobachten Sie den Sonnenaufgang um 4:32 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:01 Uhr.

Zusammenfassung der Wetterlage in Estellencs für die nächste Woche

Montag, 20. Mai 2024: Zum Wochenbeginn wird leichter Regen erwartet. Die Temperaturen gehen etwas zurück auf 19 Grad Celsius, und der Wind bleibt mit 5 km/h beständig. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 71%, und der Luftdruck bei 1009 hPa. Der Sonnenaufgang wird um 4:31 Uhr erwartet, und der Tag schließt mit dem Sonnenuntergang um 19:02 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:32:58. +++