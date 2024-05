Wettervorhersage für Costitx: 7-Tage-Ausblick mit Sonne und Regen (13.5.2024)

Wöchentliche Wetterprognose für Costitx

Die kommende Woche in Costitx, MallorcaCostitx, verspricht eine Mischung aus Sonnenschein und Regenschauern. Während die Inselbewohner und Besucher sich auf angenehme Frühlingstemperaturen einstellen können, sollte man auch immer einen Regenschirm griffbereit halten. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die tägliche Wetterentwicklung.

Montag, 13. Mai 2024: Leicht bewölkter Himmel und milde Brise

Der Montag startet mit einer Temperatur von 29°C unter einem leicht bewölkten Himmel. Der Wind weht schwach mit nur 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 22%, was für ein angenehm trockenes Klima sorgt. Der Luftdruck wird bei 1013 hPa gemessen. Sonnenanbeter dürfen sich auf einen Sonnenaufgang um 4:35 Uhr und einen Sonnenuntergang um 18:53 Uhr freuen.

Dienstag, 14. Mai 2024: Leichter Regen kühlt leicht ab

Am Dienstag ziehen dann einige Regenwolken auf und sorgen für leichten Regen bei 26°C. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich leicht auf 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 43% an. Das Thermometer könnte aufgrund der erhöhten Feuchtigkeit etwas kälter anfühlen. Bei einem Luftdruck von 1005 hPa ist das Mitführen einer Regenjacke empfehlenswert. Naturfreunde können den Sonnenaufgang um 4:34 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:54 Uhr genießen.

Mittwoch, 15. Mai 2024: Weiterhin regnerisch

Auch der Mittwoch bleibt nicht verschont von den Regenschauern, die Temperaturen sinken auf 24°C, bei einer weiterhin schwachen Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit setzt ihren Anstieg fort und erreicht 48%. Mit einem Luftdruck von 1006 hPa sollten Sie bei Outdoor-Aktivitäten stets auf unerwartete Wetteränderungen vorbereitet sein. Erwartet werden Sonnenauf- und -untergang um 4:33 Uhr bzw. 18:55 Uhr.

Donnerstag, 16. Mai 2024: Klare Aussichten

Der Donnerstag bringt eine willkommene Abwechslung mit sich: Der Himmel klärt auf und präsentiert sich wolkenlos. Die Temperaturen steigen wieder auf 26°C, bei einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit erreicht ein komfortables Niveau von nur 15%. Perfekte Bedingungen für einen Ausflug in die Natur. Der Luftdruck liegt bei 1007 hPa. Sonne von Auf- bis Untergang – freuen Sie sich auf Licht von 4:32 Uhr bis 18:56 Uhr.

Freitag bis Sonntag: Sonnenreiches Wochenende

Das Wochenende in Costitx kündigt sich mit sonnigen Aussichten an. Am Freitag und Samstag werden jeweils 27°C und klarer Himmel bzw. ein paar wenige Wolken erwartet, während der Sonntag leicht bewölkt bleibt, aber weiterhin mit 27°C sommerlich warm ist. Die Windgeschwindigkeiten pendeln sich bei sanften 6 bis 7 km/h ein, und die Luftfeuchtigkeit nimmt allmählich zu, bleibt aber mit Werten zwischen 26% und 36% noch erträglich. Die Luftdruckwerte verharren stabil bei etwa 1009 hPa. Der Sonnenaufgang ist täglich gegen 4:30 Uhr, und die Sonnenuntergänge finden kurz vor 19:00 Uhr statt.

Ausblick auf Montag, 20. Mai 2024: Abkühlung und Regen

Am Montag der darauffolgenden Woche müssen wir uns dann auf eine Abkühlung auf 22°C und wiederum leichtem Regen einstellen. Der Wind bleibt mild bei 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 55% an, was die Frische im Luftgefühl noch verstärkt. Mit einem stabilen Luftdruck von 1008 hPa sollte man für alle Eventualitäten gerüstet sein. Der Tag erwacht früh um 4:29 Uhr und bietet Tageslicht bis zum Sonnenuntergang um 19:00 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:30:24. +++