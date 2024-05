Wettervorhersage für Manacor (13.05.2024 bis 20.05.2024): Frühsommerliche Temperaturen trotz vereinzeltem Regen

Frühlingshaftes Wetter und Temperaturen in Manacor

Die malerische Gemeinde Manacor auf Mallorca erwartet in der Woche vom 13. Mai bis zum 20. Mai 2024 ein im Großen und Ganzen angenehmes Frühlingswetter, gemischt mit klassischen Frühsommerelementen. Die Bewohner und Besucher der Region dürfen sich auf Tage voller Sonnenschein und leichtem Wolkenspiel freuen, jedoch nicht ohne den einen oder anderen kurzen Regenschauer.

Stabiles Wetter mit angenehmen Temperaturen

Zum Wochenanfang präsentiert sich das Wetter in Manacor mit einer Wolkenschicht, die jedoch Lichtblicke gewährt. Am Montag, den 13.05.2024, werden Temperaturen um die 23°C und eine leichte Brise bei 5 km/h gemessen. Die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm bei 46 Prozent, während der Luftdruck stabil bei 1013 hPa steht.

Wettertrend für die gesamte Woche in Manacor

Die Sonnenauf- und Untergänge verlängern sich täglich um einige Minuten, was die Abende auf Mallorca weiter in ein schönes Licht taucht.

Ausblick auf das Wetter in Manacor

Insgesamt bietet Manacor in dieser Maiwoche ein Wetter, das geradezu einlädt, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten der Region zu genießen. Obwohl vereinzelt Regen vorkommen kann, bleibt die Grundstimmung sonnig und warm, ideal für Ausflüge in die malerische Umgebung oder genussvolle Stunden an den herrlichen Stränden Manacors.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:38:12. +++