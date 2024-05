Wettervorhersage für Muro auf Mallorca: Regnerische Frühlingstage und sonnige Ausblicke (13.05.2024 bis 20.05.2024)

Das aktuelle Wetter in Muro: Eine Woche voller Überraschungen

Während die Frühlingssonne auf Mallorca allmählich an Kraft gewinnt, zeigt sich das Wetter in Muro eher von seiner wechselhaften Seite. In der Woche vom 13. Mai bis 20. Mai 2024 dürfen sich die Einheimischen und Urlauber auf eine abwechslungsreiche Mischung aus Regen und sonnigen Momenten einstellen.

Leichter Regen und milde Temperaturen: Detailblick auf die Wettervorhersage

Am Montag, den 13. Mai 2024, beginnt die Woche in Muro mit leichten Regenschauern und einer angenehmen Höchsttemperatur von 20 Grad Celsius. Auch der Wind zeigt sich gesittet und bläst leicht mit nur 3 km/h. Trotz der Niederschläge hält sich die Luftfeuchtigkeit mit 61 Prozent noch in moderaten Bereichen, während der Luftdruck bei 1015 hPa liegt.

Regnerische Fortsetzung am Dienstag und Mittwoch

Die Mitte der Woche setzt den leicht regnerischen Trend fort, mit Höchsttemperaturen von 22 Grad Celsius am Dienstag und 21 Grad am Mittwoch. Das Wetter präsentiert sich beständig mit nur sanften Windströmungen.

Eine kurze Wetterbesserung und sonnige Aussichten zum Wochenende

Gegen Ende der Woche, insbesondere am Freitag, den 17. Mai 2024, begrüßt uns Muro mit wenigen Wolken und einer Höchsttemperatur von angenehmen 22 Grad Celsius. Der Himmel klärt auf und verspricht, den Freitag zu einem der schöneren Tage der Woche zu machen. Doch auch am Samstag dürfen wir bei einem klaren Himmel genießen – perfekt für Ausflüge im Freien oder eine entspannte Zeit am Strand.

Wetterumschwung am Sonntag: Vorhersage von Niederschlägen

Am Sonntag, den 19. Mai 2024, kommt es dann allerdings wieder zu einem Wetterumschwung. Die Wettervorhersage kündigt leichten Regen bei einer Temperatur von 23 Grad Celsius an. Doch der eigentliche Höhepunkt in Sachen Niederschläge wird für den Montag, den 20. Mai 2024 erwartet, an dem heftiger Regen vorhergesagt wird.

Ausblick: Uhrzeiten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang

Nicht zu vergessen ist der immer früher stattfindende Sonnenaufgang und der spätere Sonnenuntergang, der uns mehr vom Tag genießen lässt. So begrüßt uns die Morgensonne an diesen Maitagen zwischen 04:04 und 03:57 Uhr und verabschiedet sich erst zwischen 18:37 und 18:44 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:41:38. +++