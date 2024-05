Wettervorhersage Santa Maria del Camí: Mildes Klima und vereinzelte Regenschauer erwartet (13.5.2024)

Ausblick auf die Wetterlage in Santa Maria del Camí vom 13.05.2024 bis 20.05.2024

Die bevorstehende Woche hält für Einwohner und Besucher von Santa Maria del Camí eine Mischung aus sonnigen Tagen und vereinzelten Regenschauern bereit. Mit einer sorgfältigen Planung können Urlauber und Einheimische das Beste aus den kommenden Tagen herausholen.

Wetterprognose: Mild und teils feucht mit klaren Himmel

Montag (13. Mai 2024): Beginnen wir mit dem Wochenbeginn, der uns freundliches Wetter mit durchbrochenen Wolken beschert. Bei angenehmen 27 Grad Celsius und einem leichten Wind von 5 km/h können Freizeitaktivitäten im Freien in vollen Zügen genossen werden.

Dienstag (14. Mai 2024): Am Dienstag dürfen die Bewohner von Santa Maria del Camí ihren Regenschirm nicht vergessen, bei leichtem Regen und Temperaturen um die 24 Grad Celsius.

Mittwoch (15. Mai 2024): Die leichten Regenschauer setzen sich auch am Mittwoch fort, jedoch mit leicht abkühlenden Temperaturen von circa 22 Grad Celsius.

Donnerstag (16. Mai 2024): Der Donnerstag hält einen klaren Himmel bereit und die Temperaturen steigen wieder leicht auf 23 Grad Celsius. Die ideale Gelegenheit für einen Ausflug an die schönen Strände Mallorcas.

Freitag bis Sonntag (17. - 19. Mai 2024): Ein stabiles Wetter mit klarem Himmel erwartet uns am Freitag und bleibt auch am Samstag mit Temperaturen stets um die 25 Grad Celsius. Am Sonntag ziehen erneut Wolken auf, jedoch bleibt es mit 25 Grad Celsius weiterhin warm.

Montag (20. Mai 2024): Zu Beginn der neuen Woche ist mit leichtem Regen und kühleren Temperaturen von 19 Grad Celsius zu rechnen, bei einer Luftfeuchtigkeit von 69%.

Wohltuendes Frühlingswetter in Santa Maria del Camí

Über den gesamten Zeitraum bleibt die Luftfeuchtigkeit weitgehend niedrig bis mäßig, was für ein angenehmes Wohlfühlklima sorgt. Der Luftdruck bewegt sich zwischen 1005 und 1013 hPa und weist auf eine stabile Wetterlage hin. Wir erleben durchgehend frühe Sonnenaufgänge ab 04:30 Uhr morgens und genießen lange, helle Abende bis etwa 19:00 Uhr. Diese Zeitspanne ist hervorragend geeignet, um die Schönheit Santa Maria del Camís zu erkunden.

Resümee und Ausblick

Santa Maria del Camí bietet in der kommenden Woche milde Temperaturen mit viel Sonnenschein und einigen Regentagen, die der vielgerühmten Inselschönheit keinerlei Abbruch tun. Bei einer sorgsamen Tagesplanung steht genussvollen Tagen nichts im Wege.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:48:02. +++