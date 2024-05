7-Tage-Wetterprognose für Llucmajor: Auf Wolken folgt Sonne! (14.5.2024)

Wetterausblick Llucmajor: Sonnige Tage nach leichtem Regen

Die Wetteraussichten für Llucmajor versprechen in den kommenden Tagen eine angenehme Mischung aus Sonnenschein und leichter Bewölkung. Frühlingstemperaturen und klare Himmel dominieren die Wetterlage in dieser malerischen Gemeinde Mallorcas.

Das Wetter in Llucmajor heute: 14.05.2024

Am 14. Mai beobachten wir nur wenige Wolken am Himmel über Llucmajor. Mit einer Höchsttemperatur von 20°C und einer leichten Brise von 8 km/h ermöglicht das Wetter Ausflüge in die umliegende Natur oder einen entspannten Tag in der Stadt. Der Sonnenaufgang um 4:35 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:54 Uhr rahmen einen herrlichen Tag ein.

Leichter Regen am 15. Mai

Leichter Regen kündigt sich am 15. Mai an, doch sollte dies keine Hindernisse für Ihre Pläne darstellen. Die Temperaturen steigen leicht auf 21°C, und die Feuchtigkeit beträgt angenehme 65%. Ein perfekter Tag, um die lokalen Sehenswürdigkeiten zu erkunden oder einfach die Atmosphäre der Stadt zu genießen.

Sonne tanken ab 16. Mai

Ab dem 16. Mai zeigt sich das Wetter in Llucmajor von seiner besten Seite. Strahlend blauer Himmel und sommerliche 22°C laden zu Outdoor-Aktivitäten und Sonnenbaden am Strand ein. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant, was für ideale Bedingungen auf dem Wasser sorgt.

Die darauf folgenden Tage bis zum 21. Mai versprechen weiterhin eine Sonnendosis mit Temperaturen, die sich um die 22°C bis 25°C bewegen. Das Wetter zeigt sich beständig von seiner freundlichen Seite und gibt uns allen Grund zur Freude: Der Frühling ist in Llucmajor in voller Blüte angekommen!

Fazit: In der nächsten Woche erleben wir in Llucmajor das Auf und Ab des Frühlingswetters. Von leichten Regenschauern zu ansteigenden Temperaturen bietet die Woche alles, was das Herz begehrt. Genießen Sie die Zeit bei gemäßigten Temperaturen und nutzen Sie die sonnigen Tage für Ihre Freizeitgestaltung.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:39:14. +++