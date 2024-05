7-Tage-Wettertrend für Pollença: Sonne und vereinzelte Regenschauer (14.5.2024)

Wochenprognose für Pollença mit Lichtblicken und Regentropfen

Der Frühling zeigt sich in Pollença mit wechselhaftem Wetter, doch auch die Sonne lässt sich nicht lumpen. Die kommende Woche bietet eine Mischung aus klarer Sicht und leichten Regenschauern bei angenehmen Temperaturen. Lesen Sie hier unsere detaillierte Wettervorschau für Pollença vom 14. bis zum 21. Mai 2024.

Wetteraussichten für Pollença: Beginn der Woche

Der Start in die neue Woche in Pollença kommt mit leichten Regenfällen daher. Am Dienstag ist mit einer Höchsttemperatur von 22°C und einer leichten Brise zu rechnen. Der Mittwoch führt den Trend bei 19°C fort, doch die Niederschläge bleiben mild. Frühaufsteher können einen herrlichen Sonnenaufgang gegen 4:33 Uhr erwarten, und die Abenddämmerung zieht sich bis 18:55 Uhr hin.

Sonne tanken in der Wochenmitte

Am Donnerstag klart der Himmel über Pollença auf und bietet bei 22°C ideales Wetter für diverse Freizeitaktivitäten. Freuen Sie sich auf einen wolkenlosen Freitag, der bei 23°C und niedriger Luftfeuchtigkeit besonders angenehm wird. Perfekt für einen Ausflug an die herrlichen Strände von Pollença.

Ausblick auf das Wochenende

Das Wochenende kündigt sich mit leicht bewölktem Himmel an, hält aber die Temperaturen konstant um 22°C. Samstag und Sonntag verwöhnen uns mit klarem Himmelszelt - eine wunderbare Gelegenheit, die Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben. Bevor uns am Montag und Dienstag wieder vereinzelte Regenschauer erreichen, bleibt es lediglich am Sonntag bei 23°C etwas feuchter.

Genießen Sie die wärmenden Strahlen bei Tagesanbrüchen ab 4:27 Uhr und erleben Sie lange Abende unter der Abendsonne bis 19:01 Uhr. Ein leichtes Lüftchen begleitet die kommenden Tage, während die Luftfeuchtigkeit moderat bleibt und für ein angenehmes Klima sorgt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:45:11. +++