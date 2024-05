7-Tage-Wettervorhersage für Deià: Erwartete Sonne und leichte Niederschläge bei milden Frühlingstemperaturen (14.5.2024)

Aktuelles Wetter und wöchentlicher Ausblick für Deià, Mallorca

Die schöne Ortschaft Deià auf Mallorca empfängt ihre Besucher und Bewohner mit frühlingshaft mildem Klima und einer abwechslungsreichen Wetterlage. Während die nächsten sieben Tage überwiegend klare Himmel und vereinzelte leichte Regenfälle mit sich bringen, bleibt das Thermometer stetig in angenehmer Zone.

Wetterübersicht von heute bis zur Wochenmitte

Bereits heute präsentiert sich Deià mit leichten Regenschauern bei 22°C und einem sanften Wind von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit von 68% und ein Luftdruck von 1006 hPa sorgen für ein erfrischendes Klima, das durch den frühen Sonnenaufgang um 4:35 Uhr und den späten Sonnenuntergang um 18:56 Uhr ergänzt wird.

Am 15. Mai hält der leichte Regen an, während die Temperaturen konstant bei 22°C bleiben und der Wind mit nur 2 km/h kaum spürbar ist. Etwas trockeneres Wetter erwartet die Einheimischen und Besucher mit einer Abnahme der Luftfeuchtigkeit auf 60%.

Der 16. Mai lädt mit einem klaren Himmel und leicht sinkenden Temperaturen von 20°C zu längeren Spaziergängen ein. Ein milder Wind mit 4 km/h unterstützt das angenehme Klima zu diesem Wochenmittepunkt.

Die Wetterprognose für das kommende Wochenende in Deià

Die zweite Wochenhälfte beginnt mit einem ungetrübten Himmel am 17. Mai, bei dem die Höchsttemperaturen auf 23°C ansteigen. Mit gleichbleibendem Wind und Luftfeuchtigkeit bietet der Tag ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien.

Am 18. Mai zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel von Deià, doch mit Höchstwerten von 24°C erleben wir den wärmsten Tag der Woche. Etwas kühlere, doch immer noch sehr milde 23°C erwarten uns am 19. Mai, während uns der Himmel ohne Wolken erneut verwöhnt.

Der Start ins Wochenende wird von leichtem Regen begleitet. Am 20. Mai jedoch, mit einer Temperatur von 23°C und mäßigem Wind, bleibt die Atmosphäre heiter und einladend. Abgerundet wird unsere 7-Tage-Vorschau vom 21. Mai mit klarem Himmel, einer angenehmen Brise und einer Maximaltemperatur von 22°C.

Fazit der Wettervorhersage für Deià

Insgesamt bietet die kommende Woche in Deià alles, was das herz von Frühlingswetter-Genießern höher schlagen lässt: sonnige Tage, leichte Brisen und erfrischende Regenschauer. Die Temperaturen laden dazu ein, die malerische Landschaft zu erkunden und das Erwachen der Natur in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:32:08. +++