Aktuelle Wetterprognose für Muro: Regen gefolgt von Sonnenschein – Was Sie vom 14.5.2024 bis 21.5.2024 erwarten können (14.5.2024)

7-Tage-Wettertrend für Muro, Mallorca

Mit dem Mai auf Mallorca kommt eine gemischte Wetterlage über Muro. Die Vorhersage vom 14. bis zum 21. Mai 2024 verspricht alles andere als eintönige Tage: von leichten Regenschauern bis hin zu klarem Himmel ist alles vertreten. Wir werfen einen Blick auf die Wetterentwicklung, die Sie in der nächsten Woche in Muro erwartet.

Wochenmitte bestimmt durch leichten Regen

Am Dienstag, den 14. Mai, beginnt die Woche in Muro mit einem grauen Schleier. Es ist mit leichtem Regen zu rechnen, während das Thermometer behagliche 21°C anzeigt. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 3 km/h moderat und die Luftfeuchtigkeit bei 52%. Der Luftdruck misst 1009 hPa, und die Sonne zeigt sich erst um 04:03 Uhr und verabschiedet sich wieder um 18:38 Uhr.

Der 15. Mai setzt den Trend des Vortags fort, wobei sich die Luftfeuchtigkeit leicht auf 56% erhöht und der Druck auf 1007 hPa sinkt. Die Temperaturen bleiben konstant und der Wind bleibt sanft.

Leichter Temperaturrückgang und erneuter Regen

Die Mitte der Woche zeigt sich in Muro kühler, mit einem leichten Temperaturrückgang auf 19°C am 16. Mai. Der Himmel bedeckt sich weiter, und die Wahrscheinlichkeit für leichten Regen bleibt bestehen, mit erhöhter Luftfeuchtigkeit von 77% und einem leichten Windzuwachs auf 5 km/h.

Ausblick auf ein sonniges Wochenende

Entgegen dem nassen Start in die Woche wartet das Wochenende mit einer positiven Wende auf. Ab Freitag, den 17. Mai, klärt sich der Himmel über Muro auf, und es erwartet Sie ein ungetrübter, klarer Himmel. Die Temperaturen steigen wieder auf angenehme 21°C, und der Wind frischt etwas auf 6 km/h auf, begleitet von einem sinkenden Luftfeuchtigkeitswert von 39%. In den folgenden Tagen bleibt das Wetter ähnlich angenehm, mit einem Höchstwert von 22°C am 18. Mai und weiterhin klarer Sicht.

Dennoch meldet sich der Regen gegen Ende unserer 7-Tage-Prognose zurück, und zwar am 19. Mai mit leichten Niederschlägen und am 20. Mai mit mäßigem Regen. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin um die 20°C-Marke.

Blick auf den Wochenstart: Ein klarer Tag in Muro

Die neue Woche beginnt vielversprechend: Am 21. Mai erwarten wir wieder einen klaren Himmel mit angenehmen 21°C und einer frischen Brise von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 50%, und der Luftdruck bei 1011 hPa.

