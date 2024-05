Aktuelle Wetterprognose für Santa Eugènia: Bevorstehende Woche bringt klaren Himmel und leichte Regenschauer (14.5.2024)

Vorhersage des herrlichen Wetters in Santa Eugènia, Mallorca – 14. bis 21. Mai 2024

Die kommenden Tage auf der wunderschönen Insel Mallorca versprechen in Santa Eugènia viel Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen. Urlauber und Einheimische dürfen sich auf eine Zeit freuen, die perfekt für Outdoor-Aktivitäten und das Genießen des mediterranen Lebensstils geeignet ist. Erfahren Sie alles über die Wetterbedingungen, die Sie in der nächsten Woche erwarten können.

Angenehme Temperaturen und vereinzelte Regenschauer

Angenehme Temperaturen und vereinzelte Regenschauer Beginnend mit dem 14. Mai 2024, zeigt das Thermometer angenehme 25°C und der Himmel wird von einigen verstreuten Wolken geziert. Ein leichter Wind mit nur 5 km/h sorgt für Erfrischung, ohne die angenehme Wärme zu stören. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 53% und einem Luftdruck von 1006 hPa ist das Klima ideal für lange Spaziergänge und Entdeckungstouren um die Insel.

Am 15. Mai trüben leichte Regenfälle die Stimmung keineswegs, denn mit 24°C bleibt es gewohnt warm. Ein sanfter Windzug von 6 km/h wird die Luft reinigen und die Natur zum Strahlen bringen. Die minimal gestiegene Luftfeuchtigkeit von 49% deutet schon auf den nächsten Tag hin, welcher mit klarem Himmel und erneuten 24°C aufwartet.

Die 17. Mai bringt uns erneut einen klaren Himmel mit einer Temperatur von 25°C und einer herabgesetzten Luftfeuchtigkeit von 38%, was für ausgesprochen komfortables Wetter sorgt. Der Luftdruck stabilisiert sich bei 1010 hPa, während der Wind konstant bei 6 km/h bleibt.

Der 18. Mai und 19. Mai versüßen das Wochenende mit moderaten 27°C bzw. 26°C und vereinzelt erscheinenden Wolken am Himmel. Diese Tage sind wie geschaffen für eine Bootstour oder einen gemütlichen Cafe-Besuch unter freiem Himmel. Die Windgeschwindigkeiten nehmen leicht ab, wodurch die Tage besonders angenehm erscheinen.

Zum Start in die neue Woche erwartet uns am 20. Mai leichter Regen, der die Natur von Santa Eugènia erfrischen wird. Die Temperaturen bleiben allerdings beständig schön warm mit 26°C.

Zum Abschluss der Wetterprognose, am 21. Mai, können Sie sich auf perfektes Wetter freuen. Der klare Himmel lässt die Temperaturen auf 27°C ansteigen, bei einer sehr niedrigen Luftfeuchtigkeit von nur 25%. Eine leichte Brise mit 3 km/h rundet die Wetterbedingungen ab und der hohe Luftdruck von 1015 hPa verspricht Stabilität.

Zusammenfassung der Wetterlage in Santa Eugènia

Zusammenfassung der Wetterlage in Santa Eugènia Generell können Sie mit einer Woche voller Sonnenschein, sporadischem Regen und dauerhaft angenehmen Temperaturen rechnen. Genießen Sie die Zeit in Santa Eugènia; ob Sie nun entspannt am Strand liegen oder einen aktiv-gefüllten Tag im Freien verbringen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:48:52. +++