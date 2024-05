Das aktuelle Wetter in Banyalbufar (14.05.2024 bis 21.05.2024): 7 Tage Vorhersage

Wettervorhersage für Banyalbufar: Eine Woche unter mallorquinischer Sonne

Die malerische Gemeinde Banyalbufar im Westen Mallorcas ist bekannt für ihre beeindruckenden Terrassengärten und das ruhige, mediterrane Flair. Mit Blick auf das aktuelle Wettergeschehen und die kommenden Tage dürfen sich Einwohner und Besucher auf wechselhafte, aber angenehme Bedingungen freuen.

Leichter Regen und milde Temperaturen zu Wochenbeginn

Zum Start in die neue Woche geben leichte Regenschauer bei Temperaturen um die 20°C den Ton an. Auch der Wind bleibt mit etwa 5 km/h sanft und lädt zu entspannten Spaziergängen entlang der Küstenwege ein. Die Luftfeuchtigkeit liegt am 14. und 15. Mai bei 78% beziehungsweise 73%, während der Luftdruck moderat bei rund 1006 bzw. 1007 hPa bleibt.

Klare Sicht und Sonnenschein ab Mitte der Woche

Ab dem 16. Mai verabschieden sich die Wolken weitgehend und Banyalbufar kann sich auf klare Himmel und Sonnenschein freuen. Die Temperaturen bleiben konstant bei angenehmen 20°C bis 21°C und niedrigerer Luftfeuchtigkeit, wodurch das Klima besonders angenehm erscheint.

Wochenendausblick: Mischung aus Sonne und leichten Schauern

Das Wochenende gestaltet sich als eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und leichtem Regen. Vor allem der 20. Mai bringt noch einmal Niederschlag mit sich, doch der folgende Sonntag zeigt sich von seiner besten Seite: Klarer Himmel und milde Lüftchen sorgen für einen perfekten Wochenendausklang. Die Sonnenauf- und Untergangszeiten versprechen lange und genussvolle Tage im Freien.

Fazit: Optimale Bedingungen für Urlaub und Freizeit

Mit einer harmonischen Mischung aus Sonne und gelegentlichen Regenschauern bietet Banyalbufar ideale Bedingungen für all jene, die das echte Mallorca fernab großer Touristenströme erleben möchten. Die kommenden Tage versprechen eine Zeit, in der man die Natur in vollen Zügen genießen kann.

