Das Wetter in Palma de Mallorca: Sonnig mit leichtem Regen – die Prognose für die kommende Woche (14.5.2024)

Wettertrend in Palma de Mallorca: Frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein

Die Einwohner und Besucher von Palma de Mallorca können sich auf angenehme Frühlingstage freuen. Die Wettervorhersage für die nächste Woche verspricht eine Mischung aus sonnigem Himmel und leichten Regenschauern, begleitet von moderaten Windverhältnissen.

Sanfter Regen und milde Brisen: Das Wetter vom 14. Mai bis 21. Mai 2024

Die Woche beginnt mit leichtem Regen und einer gleichbleibenden Tageshöchsttemperatur von 22°C am 14. und 15. Mai. Die Windgeschwindigkeit bleibt moderat bei 5 km/h, wobei die Luftfeuchtigkeit um die 68% schwebt und der Luftdruck bei 1006 bzw. 1007 hPa liegt.

Am 16. und 17. Mai ist der Himmel über Palma weitestgehend klar, was für vollkommene Sonnentage sorgt. Der Wind zieht leicht an auf 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 41%. Mit einem steigenden Luftdruck auf 1011 hPa bleibt das Wetter stabil und einladend.

Der 18. Mai wird von verteilten Wolken bei einer leicht erhöhten Temperatur von 24°C geprägt sein. Nichtsdestotrotz bleibt das Wetter größtenteils sonnig und die Windverhältnisse angenehm.

Ein weiterer sonniger Tag kündigt sich mit klarem Himmel am 19. Mai an. Temperatur und Wind halten sich beständig, während sich die Luftfeuchtigkeit leicht auf 47% erhöht und der Luftdruck auf 1008 hPa fällt.

Am 20. Mai kommt es wieder zu leichten Regenfällen, die aber bei einer Höchsttemperatur von 23°C und Windstärken von 6 km/h kaum ins Gewicht fallen sollten. Ein erneuter Anstieg des Luftdrucks auf 1010 hPa deutet auf eine Wetterbesserung hin.

Zum Abschluss einer weitgehend freundlichen Woche, strahlt der Himmel am 21. Mai mit klarem Blau und einer Tageshöchsttemperatur von 24°C, ideal für alle Outdoor-Aktivitäten. Die Windgeschwindigkeit sinkt auf sanfte 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erreicht einen niedrigen Wert von 37%, was für hervorragende Bedingungen sorgt, um die Schönheit von Palma de Mallorca zu genießen.

Langfristige Aussichten für Palma

Es wird erwartet, dass im Anschluss an diese Woche das Wetter im Wesentlichen angenehm bleibt, was für die Freuden des mallorquinischen Frühlings spricht. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich geringfügig, beginnend um 4:35 Uhr am 14. Mai und endend um 19:02 Uhr am 21. Mai, was die Tage allmählich länger werden lässt.

Die Stadt Palma bietet während dieser Zeit zahlreiche Möglichkeiten, das milde Klima voll und ganz auszukosten – ob bei einem Spaziergang entlang der Promenade, beim Entdecken kultureller Highlights oder beim Genießen lokaler Gastronomie.

