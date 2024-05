Die Wetteraussichten für Puigpunyent: Eine Woche voller Sonne und gelegentlicher Regenschauer (14.5.2024)

Wettervorschau für Puigpunyent - Sonne und leichte Regenschauer im Mai

Schon jetzt kündigt sich in PuigpunyentPuigpunyent eine sonnige Woche mit vereinzelten Regengüssen an. Die Natur auf Mallorca beginnt zu blühen und die warmen Temperaturen laden zu Ausflügen im Freien ein. Hier ist Ihr detaillierter Blick auf das Wetter in Puigpunyent, beginnend mit dem heutigen Tag, dem 14. Mai 2024.

Wetterprognose für heute: 14. Mai 2024

Ein leichter Regen wird die Landschaft von Puigpunyent benetzen, während die Temperaturen angenehme 18°C erreichen. Mit einem Wind von nur 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 76% ist es ein perfekter Tag für wetterfeste Spaziergänger. Der Luftdruck von 1006 hPa verspricht ein stabiles Wettergeschehen. Sonnenaufgang und -untergang rahmen den Tag mit Zeiten von 04:36 Uhr morgens und 18:56 Uhr abends.

Ausblick auf die kommenden Tage

Die Folgetage bieten ähnliche Bedingungen mit einer leichten Variation in Windgeschwindigkeit und Feuchtigkeit. Der 15. Mai sieht wieder leichten Regen vorher, bei jedoch abnehmender Feuchtigkeit (72%) und schwächerem Wind (3 km/h). Der Luftdruck steigt leicht auf 1007 hPa.

Am 16. und 17. Mai wartet der Himmel nahezu wolkenlos auf uns. Diese klaren Tage werden von Temperaturen um die 18-19°C begleitet, ideal für alle Outdoor-Aktivitäten. Der gemäßigte Wind und die angenehmen Feuchtigkeitswerte sorgen für perfekte Bedingungen, um die Schönheit der Insel zu genießen.

Der 18. Mai bringt eine leichte Bewölkung mit sich, behält aber die warme Temperatur von 19°C bei. Der Wind bleibt ruhig und die Feuchtigkeit auf einem angenehmen Niveau, womit es sich ausgezeichnet für einen Besuch am Strand oder eine Wanderung eignet.

An den folgenden Tagen bleibt das Wetter mit klarem Himmel und Temperaturen von 19°C konstant schön, bevor am 20. Mai ein weiterer Tag mit gelegentlichem Regen das Wetterbild leicht verändert. Der Regen stellt jedoch keine große Störung dar und macht Platz für einen wunderbar klaren Himmel am 21. Mai mit Höchsttemperaturen von 20°C — der wärmste Tag der Woche laut Prognose.

Wochenrückblick und Aussichten

Das Wetter in Puigpunyent präsentiert sich als freundliche Mischung aus Sonnenschein und kurzweiligem Niederschlag. Die kommende Woche verspricht, besonders für Naturliebhaber und Erholungssuchende, eine attraktive Zeit zu werden. Der Frühlingsmonat Mai zeigt sich von seiner besten Seite, mit milden Temperaturen, die das Herz jedes Inselbesuchers erfreuen werden.

Sorgen Sie dafür, dass Sie für die gelegentlichen Regenschauer gewappnet sind und genießen Sie sonst das erfrischende mediterrane Klima, das Mallorca zu einem der begehrtesten Reiseziele im Frühjahr macht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:46:32. +++