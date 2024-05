Escorca Wetterprognose: Frühlingshafte Temperaturen trotz vereinzelter Regenschauer (14.5.2024)

Das aktuelle Wetter in Escorca – Eine frühlingshafte Woche steht bevor

Die meteorologischen Bedingungen in Escorca versprechen eine gemischte Woche, die uns sowohl Lichtblicke als auch erfrischende Regenschauer bietet. Mit Temperaturen, die angenehme 21° Celsius erreichen, läutet der 14. Mai 2024 mit leichtem Regen die Wetterwoche ein. Der Wind hält sich mit 3 km/h zurück, während die Luftfeuchtigkeit bei 56% liegt und der Luftdruck einen Wert von 1006 hPa aufweist.

Monatunabhängige Frische dank leichter Regenschauer

Die darauf folgenden Tage offenbaren ein ähnliches Bild: Leichter Regen am 15. Mai bei höchstens 19° Celsius, begleitet von einer leichten Brise und ähnlichen Luftdruckverhältnissen. Dabei weicht der Himmel einem klaren Blau am 16. Mai, was die Temperaturen wieder auf 19° Celsius steigen lässt, unter einem beeindruckenden Sternenhimmel.

Die perfekte Zeit für Outdoor-Aktivitäten

Von Donnerstag, dem 17. Mai 2024, bis zum Wochenende dürfen wir uns in Escorca auf ideale Wetterbedingungen freuen. Die Temperaturen klettern auf angenehme 22° Celsius und werden durch den klaren Himmel bereichert. Auch ist die Luftfeuchte mit Werten um 34% wohltuend gering. Die nächsten Tage präsentieren sich mit einer sanften Windbewegung und verteilter Bewölkung.

Leichter Regen signalisiert eine frische Brise

Überraschend trifft uns ein sanfter Regen am 20. Mai, der das Barometer leicht klettern lässt und somit frische Luft nach sich zieht. Am Dienstag, dem 21. Mai, belohnt uns Escorca jedoch wieder mit klarem Himmel, wobei die Temperaturen auf wohlige 21° Celsius sinken.

Fazit der Wetterwoche in Escorca

Die Wetterprognose für Escorca zeigt eine Woche voller angenehmer Überraschungen und der Gewissheit, dass der Frühling vollständig angekommen ist. Die Inselkulisse kombiniert mit behaglichen Temperaturen und dem gelegentlichen Regen sorgt für eine frische und dynamische Wetterlage, die sowohl Einheimische als auch Urlauber begeistern dürfte.

Ob Sie die frühsommerliche Sonne Mallorcas genießen oder sich auf belebende Spaziergänge im leichten Regen freuen – Escorca bietet in dieser Maiwoche für jeden etwas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:32:43. +++