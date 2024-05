Mildes Frühlingswetter in Maria de la Salut: Eine 7-Tage-Wetterprognose mit klarem Himmel und gelegentlichen Schauern (14.5.2024)

Frühlingswetter in Maria de la Salut: Leichte Regenschauer und Sonnenschein

Diese Maiwoche in Maria de la Salut auf MallorcaMaria de la Salut erwartet Einheimische und Besucher mit einem angenehmen Frühlingsklima, das sowohl leichten Regen als auch klare Himmelstage bereithält. Hier ist ein detaillierter Blick auf das Wetter, das Sie in der Woche vom 14. bis 21. Mai 2024 begleiten wird.

Wetteraussichten für die kommende Woche

Am Dienstag, dem 14. Mai 2024, beginnt die Woche mit einer Temperatur von 25°C und leichten Regenschauern. Trotz des Regens bleibt die Windgeschwindigkeit moderat bei 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt relativ niedrige 46%, was für angenehme Bedingungen sorgt, sofern Sie einen kleinen Schirm mit sich führen.

Der Mittwoch bringt ähnliche Bedingungen mit sich, obwohl die Temperaturen etwas auf 22°C fallen und die Luftfeuchtigkeit auf 57% steigt, was den Tag etwas kühler erscheinen lässt.

Von Donnerstag, dem 16. Mai, bis zum darauffolgenden Mittwoch dürfen Sie sich überwiegend auf klaren Himmel und Temperaturen, die konstant um die 25-26°C liegen, freuen. Die geringe Windgeschwindigkeit und die angenehme Luftfeuchtigkeit unterstreichen das idyllische Frühlingswetter auf der Insel.

Am Wochenende, insbesondere am Samstag, sind vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen, was der Atmosphäre einen malerischen Anstrich verleiht, ohne jedoch die Sonnenstunden wesentlich zu beeinflussen. Sonntags bleibt es sonnig bei leicht auffrischenden Winden und milden 26°C.

Der Montag, der 20. Mai 2024, bringt erneut leichten Regen mit sich, doch der klare Himmel am Dienstag schließt die Wetterwoche harmonisch ab.

Geplante Outdoor-Aktivitäten

Des Weiteren erfahren Sie, dass die Sonne in Maria de la Salut bereits ab ca. 4:30 Uhr morgens auf und um ca. 18:55 Uhr abends untergeht, was lange Tage verspricht, ideal für Spaziergänge, Ausflüge und andere Outdoor-Aktivitäten.

Fazit zur Wetterlage in Maria de la Salut

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommende Woche in Maria de la Salut geprägt wird von einem Mix aus Sonnenschein und leichten Regenschauern, was typisch für das frühlingshafte Wetter auf Mallorca ist. Die milden Temperaturen sind ideal für jegliche Art von Unternehmungen – perfekt für Urlauber und Einwohner gleichermaßen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:41:13. +++