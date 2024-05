Traumhaftes Wetter in Petra: Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen erwartet (14.5.2024)

Durchgehend Sonnenschein: Wetterprognose für Petra

Die kommende Woche in PetraPetra präsentiert sich von ihrer strahlenden Seite. Bewohner und Besucher der Region dürfen sich über klaren Himmel und steigende Temperaturen freuen, während milde Winde für eine frische Brise sorgen.

Angenehme Tagestemperaturen und laue Abende

Den Anfang macht der 14. Mai 2024, an dem mit einer Maximaltemperatur von 17 Grad Celsius bei einem klaren Himmel gerechnet werden darf. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h sorgt für eine angenehm frische Luft.

Perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten

Die folgenden Tage spiegeln ein ähnlich positives Bild wider: Der 15. Mai verspricht mit 20 Grad Celsius und einem wolkenlosen Himmel ideale Bedingungen für Unternehmungen im Freien. Die Sonne begleitet Einheimische und Touristen von Sonnenaufgang um 02:44 Uhr bis zum malerischen Sonnenuntergang um 16:25 Uhr.

Höhepunkte der Wetterwoche

Der Höhepunkt der Wetterwoche wird am 21. Mai erreicht, bei satten 30 Grad Celsius und niedriger Luftfeuchtigkeit, die ideale Voraussetzungen für fast jede Aktivität im Freien bietet. Am 19. Mai können wir uns auf leichte Bewölkung einstellen, die für eine kleine Abwechslung am Himmelszelt sorgt, ohne jedoch die sonnige Gesamtlage zu stören.

Detailblick auf die Wetterentwicklung

Von 16. Bis 20. Mai stabilisieren sich die Temperaturen zwischen 21 und 28 Grad Celsius, während der Wind konstant moderat weht. Die niedrige Luftfeuchtigkeit und der ruhige Wind schaffen ein perfektes Klima für längere Ausflüge und Aktivitäten an der frischen Luft.

Prognose für die Sonnenstunden

Für Sonnenanbeter und Vitamin-D-Sammler bieten sich ausgedehnte Möglichkeiten: Die Sonne präsentiert sich ohne große Unterbrechung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Gerade in einer so malerischen Region wie Petra ist dies ein echter Glücksfall.

Greifen Sie zu Ihrer Sonnenbrille und genießen Sie das exquisite Wetter in Petra!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:44:40. +++