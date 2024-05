Wetter in Campos (13.05.2024 bis 20.05.2024): Sonnenschein und Temperaturen bis zu 32 Grad – Ihre 7-Tage-Prognose

Aktuelle Wettertrends in Campos auf Mallorca

Die kommende Woche in Campos verspricht, vor allem sonnenverwöhnt zu sein, mit klarem Himmel und Temperaturen, die bis zu sommerlichen 32 Grad erreichen. Diejenigen, die eine Auszeit auf der wunderschönen Baleareninsel planen, können sich auf ideale Bedingungen für sämtliche Freiluftaktivitäten freuen.

Sonniger Start in die Woche

Am Montag dem 13. Mai begrüßt uns in Campos ein perfekter Tag mit einem strahlend blauen Himmel bei Höchstwerten von 32 Grad. Ein leichter Wind von nur 5 km/h wird für eine angenehme Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 51% liegt. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen diesen herrlichen Tag jeweils um 09:08 Uhr und 20:14 Uhr.

Konstant schöne Tage

Der Dienstag zeigt sich ebenfalls von seiner besten Seite - die Temperatur pendelt sich angenehm bei 30 Grad ein. Auch an diesem Tag können Sie mit einem klar blauen Himmel rechnen. Die Tage der kommenden Woche halten zudem konstante Wetterbedingungen bereit: eine leichte Brise, angenehme Luftfeuchtigkeit und einen ruhigen, klar erkennbaren Rhythmus von Sonnenauf- und -untergang, wobei sich diese Zeiten kaum verändern.

Leichte Abkühlung zur Wochenmitte

Am Mittwoch sehen wir eine leichte Abkühlung und möglicherweise auch einige Tropfen Regen. Mit Temperaturen um die 26 Grad und leichtem Regen bietet sich die Gelegenheit, eine Pause von der Sonne zu genießen. Weiterhin bleibt die Windstille mit 5 km/h bestehen, sodass auch der Regen kaum für Unruhe sorgen wird.

Rückkehr der Sonne

Nach einem kurzen Unterbrechen Ihres sonnigen Urlaubsalltags kehren wir am Donnerstag wieder zu vereinzelten Wolken und angenehmen 27 Grad zurück. Dabei bleibt es trocken und die Sonne setzt ihre Präsenz fort. Lassen Sie sich dabei nicht von den Wolken täuschen - die UV-Strahlung kann immer noch stark sein, also denken Sie an entsprechenden Sonnenschutz.

Vorschau auf das kommende Wochenende

Gerade rechtzeitig zum Start ins Wochenende zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Am Samstag erwarten uns 31 Grad unter teilweise bewölktem Himmel, gefolgt von 28 Grad am Sonntag bei aufkommenden Wolken und leichtem Regen. Der Wind bleibt mild und die Sonne wird auch an diesen Tagen ihre Strahlen senden, umrahmt von malerischen Sonnenauf- und -untergängen.

Campos - Ein Ort zum Genießen

Die Wettervorhersage für Campos für die aktuelle Woche macht es deutlich: Sie erwartet eine ideale Zeit, um die Natur und die wunderschönen Strände von Mallorca zu erkunden. Ob Sie durch die Altstadt bummeln, einen Ausflug ins Hinterland machen oder einfach nur die Sonne am Strand genießen wollen - das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:28:59. +++