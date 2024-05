Wetter Llubí (14.05.24 bis 21.05.24): 7-Tage-Prognose mit Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten

Wetteraussichten für Llubí: Eine Woche voller Sonnenstrahlen und leichter Schauer

Der Frühlingsmonat Mai zeigt sich in Llubí von seiner vielseitigen Seite. In der kommenden Woche können sich Einwohner und Besucher auf angenehm warme Temperaturen und überwiegend klaren Himmel freuen. Dennoch gibt es auch Tage, an denen der Regenschirm ein treuer Begleiter sein wird.

Aktuelle Wetterentwicklung in Llubí

Anfang der Woche dürfen wir uns am Dienstag, den 14. Mai 2024, und Mittwoch, den 15. Mai 2024, auf Temperaturen um die 23°C bis 26°C einstellen. Gleichwohl müssen wir mit leichten Regenschauern rechnen, die jedoch den Tag nicht trüben sollten. Eine leichte Brise mit Geschwindigkeiten von bis zu 6 km/h wird für eine erfrischende Abkühlung sorgen. Die Sonne wird uns früh begrüßen und erst spät hinter dem Horizont verschwinden, genauer gesagt erleben wir den Sonnenaufgang um etwa 4:34 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:54 Uhr.

Reines Himmelsblau und Lichterspiel

Von Donnerstag, den 16. Mai, bis zum Samstag, den 18. Mai, offenbart sich der Himmel über Llubí in einem klaren Blau, nur gelegentlich durchbrochen von vereinzelten Wolken. Mit Höchsttemperaturen von bis zu 27°C ist es empfehlenswert, für die Außenaktivitäten eine Kopfbedeckung und Sonnenschutz mitzunehmen. Besonders trockene Luft am Donnerstag, mit einer Luftfeuchtigkeit von 22%, lässt den Tag noch wärmer erscheinen.

Stabiles Wetter zum Ausklang der Woche

Das Wetter stabilisiert sich zum Wochenende am 19. und 20. Mai, wo uns klare Himmelstage bei 26°C bis 27°C erwarten. Der Niederschlag nimmt eine Auszeit, nur der Sonntag bringt erneut leichtere Regenschauer mit sich. Nichtsdestotrotz bleiben die Temperaturen konstant warm, was die Planung von Outdoor-Aktivitäten erleichtert.

Perfekter Start in eine neue Woche

Der Montag, 21. Mai 2024, verspricht mit einem klaren Himmel und Temperaturen von 27°C einen perfekten Start in die neue Woche. Die Luftfeuchtigkeit verbleibt angenehm niedrig, und der Wind hält sich mit 3 km/h ebenfalls zurück. Genießen Sie die langen Tage, da die Sonne nun schon um 4:28 Uhr aufgeht und erst um 19:01 Uhr untergeht.

Die Wettervorhersage für Llubí verspricht insgesamt eine wohlige Frühlingswoche mit viel Sonnenschein, leichten Regenschauern und langen Tagen. Ein ideales Klima für alle Freunde der Baleareninsel, um die Natur in vollständiger Pracht zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:38:40. +++